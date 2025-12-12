Трифонов с първи коментар след падането на кабинета: "Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота"

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов отговори задочно на коментар на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, че повече няма да има "чалгари". В публикация във Facebook от 12 декември - ден след като правителството на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП, подкрепяно от "ДПС-Ново начало", обяви оставката си - той наруши мълчанието, но не коментира конкретно оттеглянето на управляващата коалиция.

"Много вероятно е да не изчезна"

"Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него", заяви Трифонов.

В деня, в който Народното събрание единодушно прие оставката на кабинета "Желязков", председателят на ИТН не коментира тази тема. Той реши да отправи послание към "поколението Z", което изпълни площадите в София и още десетки градове в страната по време на антиправителствените протести на 26 ноември, 1 декември и 10 декември.

"Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем. Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение!", написа Трифонов и публикува песента на ZZ Top "Give me all your lovin'".

