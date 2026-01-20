Лайфстайл:

"В летенето е важен пилотът, а в политиката - екипът": ГЕРБ искат да видят кой е в проекта на Радев

20 януари 2026, 15:21 часа 439 прочитания 0 коментара
"В летенето е важен пилотът, а в политиката - екипът": ГЕРБ искат да видят кой е в проекта на Радев

Докато в летеното важен е пилотът, в политиката важен е и екипът. Нека видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред медиите в парламента във връзка с оставката на президента Румен Радев и заявката му за участие в изборите. По думите й обаче вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на неговата платформа.

Тя няпомни думите си по време на консултациите с партиите, че е имала чувството, че в президенството влиза в най-голямата политическа централа в страната.

"Виждате, че само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии - имаме заявка за нов политически проект и очакваме да видим какво ще бъде предложено", посочи Сачева. 

ГЕРБ няма да се бори с Радев

Сачева подчерта, че ГЕРБ ще води градивна кампания и ще разчита на всички свои членове, симпатизанти и на периферия. 

"На всички хора, които искат реална политика, която се прави от реалнси политици. Що се отнася до г-н Радев, ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността", заяви още Сачева.  

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според нея обаче времето на моралните монолози и церемониите е приключило. "Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и реалното управление. Там се доказва кой може и кой не може да работи за България", смята Сачева. ОЩЕ: Официално: Румен Радев депозира оставката си като президент

Евентуално партньорство с Радев

Сачева бе запитана и за евентуално партньорство между ГЕРБ и Радев, като отбеляза, че в този въпрос има твърде много хипотези.

"Нека да видим какъв е този политически проект. Нека видим с каква заявка върви. ГЕРБ е правил различни коалиции с различни политически проекти. Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашето членство в еврозоната. Истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика. Това ще бъдат нашите теми", добави Сачева и изброи още теми като икономика, инвестциии и иновации.

Новият обществен договор

Тя коментира и думите на президента за нов обществен договор и посочи, че всеки вижда в тях това, което иска, но според нея въпросите трябва да бъдат към автора. 

"Звучи добре, но е важно да знаем какви са плановете на Радев по отношение на управлението на България, дали говорим да се запази парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република и какво се има предвид под понятието нов обществен договор и какво всъщност се предлага на българските граждани?", посочи още Сачева. ОЩЕ: Първи данни: Кои (не) са лицата на бъдещата партия на Румен Радев? (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ГЕРБ обществен договор Деница Сачева президентска партия 51 Народно събрание предсрочни парламентарни избори 2026 оставка Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес