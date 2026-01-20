"В летенето е важен пилотът, а в политиката - екипът": ГЕРБ искат да видят кой е в проекта на Радев

Докато в летеното важен е пилотът, в политиката важен е и екипът. Нека видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред медиите в парламента във връзка с оставката на президента Румен Радев и заявката му за участие в изборите. По думите й обаче вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на неговата платформа.

Тя няпомни думите си по време на консултациите с партиите, че е имала чувството, че в президенството влиза в най-голямата политическа централа в страната.

"Виждате, че само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии - имаме заявка за нов политически проект и очакваме да видим какво ще бъде предложено", посочи Сачева.

ГЕРБ няма да се бори с Радев

Сачева подчерта, че ГЕРБ ще води градивна кампания и ще разчита на всички свои членове, симпатизанти и на периферия.

"На всички хора, които искат реална политика, която се прави от реалнси политици. Що се отнася до г-н Радев, ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността", заяви още Сачева.

Според нея обаче времето на моралните монолози и церемониите е приключило. "Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и реалното управление. Там се доказва кой може и кой не може да работи за България", смята Сачева. ОЩЕ: Официално: Румен Радев депозира оставката си като президент

Евентуално партньорство с Радев

Сачева бе запитана и за евентуално партньорство между ГЕРБ и Радев, като отбеляза, че в този въпрос има твърде много хипотези.

"Нека да видим какъв е този политически проект. Нека видим с каква заявка върви. ГЕРБ е правил различни коалиции с различни политически проекти. Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашето членство в еврозоната. Истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика. Това ще бъдат нашите теми", добави Сачева и изброи още теми като икономика, инвестциии и иновации.

Новият обществен договор

Тя коментира и думите на президента за нов обществен договор и посочи, че всеки вижда в тях това, което иска, но според нея въпросите трябва да бъдат към автора.

"Звучи добре, но е важно да знаем какви са плановете на Радев по отношение на управлението на България, дали говорим да се запази парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република и какво се има предвид под понятието нов обществен договор и какво всъщност се предлага на българските граждани?", посочи още Сачева. ОЩЕ: Първи данни: Кои (не) са лицата на бъдещата партия на Румен Радев? (СНИМКИ)