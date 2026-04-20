"В няколко градски прокуратури трескаво ровят по чекмеджетата": Любомир Стефанов за ситуацията след изборите

От снощи най-развълнувани са в няколко градски прокуратури и подозирам, че трескаво ровят по чекмеджета. Така политологът Любомир Стефанов коментира ситуацията след проведените в неделя (19 април) предсрочните парламентарни избори. "Обществото има нужда от справедливост. Ето, онзи човек с тировете и цигарите - Никола Николов-Паскал, има условна присъда. Това е трагикомично", каза той в ефира на Нова телевизия.

По думите му виждаме съвсем нова ситуация, но въпросите оттук нататък били повече от отговорите. "Да спрат да повтарят, че смяната на ВСС е реформа. Това е орган, чийто мандат е изтекъл и трябва да бъде избран нов“, коментира той.

Политологът очаква парламента да започне да прави това, което трябва – да оправи бюджета. "Искам да видя, например, как ще бъдат овладени цените. Защото мантрата беше "цените - еврото". Нека да видим сега как се обаждаме на аятолаха или американския президент и войната в Персийския залив или Ормузкия проток свършва рязко, дизелът стане 1,10, а бензинът – 0,90", каза Стефанов.

Според него директна аналогия между Радев и Мелони била абсурдна.

"Нека да видим като кандидатства за партийна фамилия. Къде ще го харесат", коментира още той.

За социолога Андрей Райчев въпросът е дали Украйна ще раздели Радев с ПП-ДБ.