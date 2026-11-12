"Олигархията се оказаха децата": ПП започва подписка в защита на личните асистенти

"Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от надеждата. Г-н Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигархията се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят българското общество бедно. Това каза председателят на социална комисия и депутат от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев пред медиите в парламента.

Според него новата таргет група, с която се занимават управляващите, са родителите на хора с увреждания.

"Отнемат трудовите им права. Твърдо заявяваме, че заставаме зад личните асистенти, зад хората с увреждания и стартираме подписка, с която ще защитим техните права", каза още Сабрутев. ОЩЕ: "Ощетяват децата с увреждания и семействата им": ГЕРБ призова ПБ да оттеглят Закона за личния асистент (ВИДЕО)

Ракията

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира и промените в Закона за акциза и данъчните складове, свързани с домашната ракия.

Според него държавата трябва да се ограничи там, където й е ролята, т.е. да няма продажба на места, където се прави стопанска дейност.

"Кой на кого подарява ракия, кой на кого дава ракия и т.н. държавата да не се намесва в тези сделки", призова Василев.

Цената на горивата и инфлацията

Бившият финансов министър коментира и друга тема, а именно цената на горивата.

"Булгаргаз" поиска ново увеличение на цената на газа. След 32,5% се иска 14% увеличение декември. Това няма да е последното, защото цената все още е по-ниска от цената на международните борси. Това означава, че натискът върху бизнеса, върху цената на парното в София, натискът върху оранжериите, а от там върху цялата хранителна верига, върху торовете, ще бъде изключитено голям и това, което правителството е написало в макрорамката на бюджета за 4% инфлация догодина е абсолютно научна фантастика", отбеляза Василев.

"При увеличаващи се цени на горива няма адекватни мерки и няма средства за антикризисен план. Инфлацията ще стане изключително голяма ихората ще обеднят още повече. Предвиденото увеличение на доходите е в рамките на 5% и то не за всички", прогнозира Василев. ОЩЕ: Явор Гечев: Обсъждаме мерки срещу скъпите горива, пенсионните фондове могат да финансират магистрали