"19 градуса в София сутринта и вятър от над 100 км/ч“: Проф. Георги Рачев за аномалиите в средата на ноември

Необичайно високи сутрешни температури за студеното полугодие и ураганни пориви на вятъра обхванаха страната. Около 4:00 часа през нощта скоростта на вятъра във Враца е достигнала 28 м/с – над 100 км/ч, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в града. Силният вятър ще продължи, като обрат и нахлуване на студен въздух от северозапад се очакват едва в неделя. Това каза синоптикът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

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„Има основание за особено внимание заради летящи предмети – дъски, парчета от ламперия, облицовка, те са най-опасни. Нека хората да си приберат всичко, което е на балкона или на терасата, защото и една саксия си е направо като бомба. Трябва да се внимава“, предупреди той.

Освен бурния вятър, сутринта донесе и температурни рекорди за ноември, каквито не се наблюдават всяка година през студеното полугодие. На много места в страната минималните температури са били между 19 и 20 градуса. В 6:00 часа сутринта измервателната станция в двора на Софийския университет е отчела 18,8 градуса.

Силният южен вятър, засилван от изразения фьонов ефект, води до рекордно високи температури за средата на ноември, но същевременно създава сериозни опасности. Според синоптични данни на летище „Васил Левски“ страничният вятър от около 15 м/с при критични прагове може да доведе до затваряне на летището, тъй като е изключително опасен при кацане.

В същото време мощна валежна вълна обхваща региона. Адриатическото крайбрежие, части от Гърция и районите около Динарските планини ще бъдат залети от интензивни валежи, които до неделя на места се очаква да достигнат до 200 литра на квадратен метър. Това създава сериозна опасност от внезапни наводнения, срутвания на скали и активиране на свлачища в планинските и полупланинските райони.

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У нас нахлуването на студения въздух и обръщането на вятъра от северозапад се очакват в периода от полунощ до сутрешните часове в събота. Особено чувствителни към фьона са крайдунавските градове и Велико Търново, където температурите достигат летни стойности.

След преминаването на фронта в неделя и понеделник времето ще се установи с антициклонален характер – по-студено и хладно за сезона, след което отново се очертава затопляне.