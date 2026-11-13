След падналия таван на метростанция "Цар Борис" III: Шефът на "Метрополитен" с обяснение и призив да не си правим окачени тавани у дома

Tаванът на метростанция "Красно село" вчера се срути, а в резултат на това за щастие няма пострадали хора. "По първоначална информация от "Метрополитен" става въпрос за пропуск в конструкцията на панелите на окачения таван, като подобна ситуация вече е имало и на метростанция "Софийски университет Св. Климент Охридски". Затова настояваме за пълен преглед на таваните на всички станции и незабавно отстраняване на проблема", заявиха от "Спаси София" отново вчера в своя позиция. Още: Падна таванът на метростанция „Красно село“, затвориха я

Да не правим окачени тавани у дома

Днес Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен", обясни пред БНТ, че не е имало срутване и не е имало опасност конструкцията да падне върху някой пътник. По думите му конструкцията е достатъчно добре обезопасена и хората са видели, че е имало проблем, но не е имало проблем с движението на влаковете и с метрото.

Той препоръча на хората да не се правят масови окачени тавани вкъщи.

Иначе, по думите му, проблемът с окачения таван на метростанцията е бил видян на видеонаблюдението и е задействана процедурата по сигурност.

"Нито има течове, нито има влага на метростанция "Цар Борис" III. Няма да има повече окачен таван на метростанцията, а ремонтът на щетата ще бъде за сметка на строителя. Възстановено е движението, осветено е и всичко върви по план. Няма опасност за хората", увери директорът на "Метрополитен".

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