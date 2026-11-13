Войната в Иран:

След падналия таван на метростанция "Цар Борис" III: Шефът на "Метрополитен" с обяснение и призив да не си правим окачени тавани у дома

13 ноември 2026, 7:27 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Nelly Miteva
След падналия таван на метростанция "Цар Борис" III: Шефът на "Метрополитен" с обяснение и призив да не си правим окачени тавани у дома

Tаванът на метростанция "Красно село" вчера се срути, а в резултат на това за щастие няма пострадали хора.  "По първоначална информация от "Метрополитен" става въпрос за пропуск в конструкцията на панелите на окачения таван, като подобна ситуация вече е имало и на метростанция "Софийски университет Св. Климент Охридски". Затова настояваме за пълен преглед на таваните на всички станции и незабавно отстраняване на проблема", заявиха от "Спаси София" отново вчера в своя позиция. Още: Падна таванът на метростанция „Красно село“, затвориха я

Да не правим окачени тавани у дома

Днес Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен", обясни пред БНТ, че не е имало срутване и не е имало опасност конструкцията да падне върху някой пътник. По думите му конструкцията е достатъчно добре обезопасена и хората са видели, че е имало проблем, но не е имало проблем с движението на влаковете и с метрото.  

Той препоръча на хората да не се правят масови окачени тавани вкъщи.

Иначе, по думите му, проблемът с окачения таван на метростанцията е бил видян на видеонаблюдението и е задействана процедурата по сигурност.

"Нито има течове, нито има влага на метростанция "Цар Борис" III. Няма да има повече окачен таван на метростанцията, а ремонтът на щетата ще бъде за сметка на строителя. Възстановено е движението, осветено е и всичко върви по план. Няма опасност за хората", увери директорът на "Метрополитен". 

Още: Метростанция "Панчо Владигеров" ще е готова през лятото на 2027 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мазилка София метростанция Метрополитен паднала мазилка
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес