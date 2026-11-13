Васил Терзиев проговори за втори мандат, призна за грешки и очерта големите проекти в София

София навлиза в етап на ускорено строителство и модернизация на градския транспорт, след като през първите три години от мандата са били осигурени финансирането и организацията за ключовите проекти. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев в интервю предаването "Извън ефир", непосредствено преди да представи отчета за третата си година начело на града. Той коментира напредъка по инфраструктурните проекти, кризата в "Топлофикация", договорите за чистотата и плановете си за евентуален втори мандат.

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Нови метростанции и превозни средства

Кметът отчете, че общината разполага със защитени около 280 млн. евро европейско финансиране и 370 млн. евро по заеми, които ще обезпечат инвестиционната програма.

Метрото: Три от десетте метростанции в текущите проекти вече работят, а останалите седем трябва да бъдат завършени в следващите 15–16 месеца. Паралелно се подготвят нови разширения, включително към „Студентски град“.

Транспорт и тротоари: През следващата година се очаква доставката на 125 нови превозни средства за градския транспорт, като се подготвят процедури за още автобуси и трамваи. Продължава и програмата за ремонт на тротоарите.

Според Терзиев ключът към по-бързата работа е въведеният проектен принцип в администрацията – всяка задача вече се следи в система с конкретен отговорник и срок, което позволява навременна реакция при забавяне.

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"Топлофикация" и сметопочистването

Заради зачестилите аварии с парното и топлата вода кметът заяви, че „Топлофикация София“ се нуждае от цялостна смяна на модела на управление, преструктуриране на дълговете и многомилиардни инвестиции. Той защити идеята за концесия и призова Столичния общински съвет (СОС), който е принципал на дружеството, да даде ход на техническия и финансов анализ за бъдещето му.

По темата за чистотата Терзиев посочи, че общината е успяла да договори по-ниски цени на фона на подадените при търговете оферти от 349–379 лв. на тон. Само от началото на тази година на един от операторите са наложени финансови санкции за стотици хиляди евро заради пропуски. Кметът призова гражданите да подават сигнали за непочистени зони през платформата Call Sofia.

За втория мандат

Терзиев не изключи възможността да се кандидатира за втори мандат, но уточни, че решението му ще зависи от резултатите през следващата година. По думите му все още не са водени разговори с партиите, които го подкрепиха на изборите.

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„За мен не е самоцел да бъда кмет. Няма по-добра кампания от това да си върша добре работата и да се вижда ускорението на града“, подчерта той.

Кметът призна и области, в които общината изостава – развитието на велоалеите, достъпната градска среда и опазването на културното наследство. „Аз съм отговорен човек. Много добре се сещам за неща, които съм обещавал, където съм направил грешки по пътя и където сме длъжници“, заяви Терзиев, като отказа да си пише сам оценка за третата година и остави това на софиянци.