Риск за туристите: Премахват опасните въжета и конструкции на Княжевския лифт

Незабавно премахване на носещите и теглещите въжета, кабелите и всички опасни елементи от Княжевския лифт, които създават пряк риск за преминаващите, нареди кметът на София Васил Терзиев. Заповедта е адресирана до собственика на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, като за следващите етапи по обезопасяване са определени срокове от 30 и 60 дни след връчването ѝ. Ако дружеството не изпълни предписанията в срок, Столичната община ще организира демонтажа принудително и за сметка на собственика.

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Мерките се налагат след независимо конструктивно и техническо обследване, поръчано от общината. То е установило тежки увреждания по лифта, който не функционира от десетилетия:

На места въжетата висят на по-малко от два метра над земята;

Част от елементите на въжената система липсват;

Металните конструкции са засегнати от силна корозия и част от тях вече не подлежат на ремонт или укрепване.

Според експертите има реален риск от падане на въжета и части от съоръжението върху туристи и посетители на Витоша. От администрацията подчертават, че заповедта се издава в изпълнение на законовите задължения на общината да защити живота и здравето на гражданите.

Паралелно с обезопасяването се движи и процедурата за бъдещото възстановяване на връзката „Княжево – Копитото“. По-рано Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план за трасето – задължителна стъпка за изграждането на ново съоръжение в рамките на програмата „Визия за Витоша“.