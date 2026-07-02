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Древногръцки божества и Тангра да му е на помощ: Караница в парламента за папки в ДАНС и втория подуправител на НЗОК

02 юли 2026, 10:11 часа 286 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Древногръцки божества и Тангра да му е на помощ: Караница в парламента за папки в ДАНС и втория подуправител на НЗОК

„Демократична България“ поиска отлагане на избора на втори подуправител на НЗОК, докато не се получат разработки от ДАНС, свързани с кандидата на управляващите в лицето на бившия служебен здравен министър Ангел Меджидиев. Призивът отправи заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна по време на дебатите по избора на втори подуправител. Пост – въведен от предишната власт, който месеци наред остана незает. „За“ предложението гласуваха 65 депутати, 120 – „против“ и 3-ма „въздържали се“, с което то бе отхвърлено.

Какво знае ДБ Мирчев за Меджидиев?

От „Демократична България“ попитаха възможно ли настоящият подуправител на НЗОК Момчил Мавров и Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източат повече пари от НЗОК. 

„Възможно ли е това да е един от случаите, по които ДАНС е работила, но всички тезди разпработки са били покрити. Възможно ли е след като този бивш шеф на медицински надзор е бил притискан от г-н Мавров и Меджидиев, пък цялото това нещо е било потулено?“, попита още Мирчев. ОЩЕ: Управителят на НЗОК подава оставка

Костенурки и древногръки божества

Той зададе въпроса дали има повече разработки и дали част от тях да са кръщавани на герои от Костенурките Нинджа, на знаков квартал в Пловдив или на същества от древногръцката митология.

„Назначавани са хора, които не просто са на трупчета, за които в контраразузнаването има огромни, дебели папки. Ние сега искаме да ги видим, за да може да се разбере не просто цялата истина, а за да може разграждането на корупционния модел в България най-после да започне“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев

„Тангра да му е на помощ“

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„Отказваме да екстраполирате това, което е било преди с това, което е напред. Да хвърляте кал върху човек, в чиито професионални качества няма съмнение. Ако има – дай Боже ДАНС да изезе с данни, ако има костенурки нинджи или гръцки или римски – тогава Тангра да му е на помощ“, отвърна шефът на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. ОЩЕ: Парламентът иска от ДАНС класифицирана информация за шефовете на НЗОК

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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