19 март 2026, 12:42 часа 209 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 29 МИР – Хасково

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 29 МИР – Хасково за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Димитър Желязков Стоянов

2. Радослав Йорданов Вълчев

3. Светлана Русева Митошева

4. Десислава Николаева Костова

5. Надежда Борисова Колева-Стойчева

6. Тефик Ахмедов Парафитов

7. Атанас Николаев Атанасов

8. Недялко Пейчев Недялков

9. Гергана Иванова Георгиева

10. Тодор Динков Иванов

11. Лилия Пламенова Лозева

12. Милена Дончева Филипова

13. Виктор Иванов Латев

14. Георги Георгиев Атанасов

15. Румяна Иванова Николова

16. Диана Христова Василева

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.

Виолета Иванова Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
