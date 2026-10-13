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"Властта трябва да си извади главата от пясъка": ДБ иска България да връчи нота на Митрофанова

13 октомври 2026, 10:04 часа 551 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Властта трябва да си извади главата от пясъка": ДБ иска България да връчи нота на Митрофанова

"Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка". Това се посочва в позиция на "Да, България" в социалната мрежа "Фейсбук" след поредните атаки с дронове в изключителната икономическа зона на България. Според "Да, България" е било ясно, че Русия удря корабите по крайбрежието на България и още на КСНС една от службите докладвала, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия, а шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР не са имали съмнение, че атакува Русия.

"Тогава от Демократична България поискахме да бъде извикана Митрофанова, да ѝ бъде връчена нота и България да поиска прекратяване на всякакви нападения на търговски кораби от Русия в изключителната икономическа зона на България. Тогава Радев и Йотова не посмяха да изрекат истината пред българите и мънкаха, че нещата са "50:50". Правителството грозно се сниши пред Кремъл за пореден път", посочват от "Да, България". 

Призивът на ДБ

От формацията все още настояват да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота, както и България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки.

Според тях България трябва да инициира спешни консултации в НАТО, спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес.

"България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната.

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Политиката на снишаване и страх води до това - колкото повече клякаш пред Путин, толкова по-силно те удрят. Днес имаме президент, който се страхува да назове Русия като агресор!", посочват още от ДБ. ОЩЕ: Украйна избухна за поразените кораби: Русия удря почти в България, умишлено пренебрегва живота на хората

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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