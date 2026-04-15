Войната в Украйна:

"Да, България" подаде сигнал за обществени поръчки със 100% аванси

15 април 2026, 18:11 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев подадоха сигнал до Сметната палата и Върховната касационна прокуратура с искане за незабавна, пълна и обективна проверка на данни за авансови плащания по обществени поръчки, извлечени от официално публикувана информация на Министерството на финансите.

Повод за сигнала са данни, според които по най-малко 74 обществени поръчки е извършено 100% авансово плащане към изпълнителите. Особено тревожен е конкретен случай по договор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, при който при договорна стойност от 254,4 хил. евро е отчетен аванс от 358,5 хил. евро, или 140,9% от стойността на договора, като едновременно с това са предвидени и допълнителни плащания през 2026 г. в размер на още 206,3 хил. евро. Още: Финансовото министерство ще направи публични 7000 обществени поръчки за 30 млрд. евро

В сигнала се настоява компетентните институции да проверят всички договори със 100% или по-високо авансово плащане, включително правното основание за плащанията, наличието на обезпечения, реалното изпълнение по договорите, счетоводното им отразяване и евентуални данни за безстопанственост, неизгодни сделки или други престъпления против финансовата дисциплина и публичния интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
Сметна палата обществени поръчки Да България
Видео
Новините от днес
Новините днес