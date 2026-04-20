Вотът за Слави Василев в Силистра е равен на сборния на ДПС, ГЕРБ и ПП-ДБ

20 април 2026, 12:05 часа 283 прочитания 0 коментара
Снимка: Студио Actualno
"Прогресивна България" печели убедително и в област Силистра, показват данните при 100% обработени протоколи в 20 МИР. Водачът на листата на победителите бе анализаторът Слави Василев, а резултатът на формацията е 44,21% или точно 20 601 гласа. Това е на практика равно на сборния резултат на ДПС, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в областта.

Втората позиция е именно за партията на Делян Пеевски с резултат 17,25% или малко над 8000 гласа. Веднага след тях се нареждат от ГЕРБ-СДС с 13,18% (6143 гласа), а назад в класирането в областта са АПС с 6% и ПП-ДБ с 5,08% от гласовете на силистренска област.

Дадох две обещания на Силистра – че ще работя за Вас и че няма да Ви обърна гръб. Тук е мястото да го повторя. ... Специални благодарности и за тези 1300 преференции, които получих, без да кажа една дума за преференции, камо ли за мен! Силистра остава винаги с мен. ... Това за област Силистра е нечуван резултат", бяха част от думите на Василев в профила му в социалните мрежи.

Ивайло Илиев Отговорен редактор
предсрочни парламентарни избори Слави Василев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
