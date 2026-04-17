Всеки е управлявал с всеки: Томислав Дончев очерта визията на ГЕРБ за бъдещата власт

И едното, и другото - така бившият вицепрезидент и разпознаваемо лице на ГЕРБ Томислав Дончев отговори на въпрос за политическите щети, които понесе партията на Бойко Борисов. С тези думи той визира както подкрепящите правителството на Росен Желязков партии, които в миналото се клели никога да не са заедно (ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС Ново начало), така и подкрепата на Делян Пеевски за тази свалена с огромни протести власт в края на 2025 година.

Най-голямото социологическо проучване ще е на 19 април, многозначително каза Дончев пред bTV. Той не пожела да каже дали ще има подкрепа от ГЕРБ за бъдеща власт, защото не е ясно след изборите какво ще се случи, кой ще спечели и кой ще прави коалиция. "Зависи как изглежда правителството, с какви заявки, с какви участници. Няма твърди червени линии, в последните 5 години всеки е управлявал с всеки, независимо какво е обещавал", каза Дончев.

Томислав Дончев попита и как пета година поддържаме 3% дефицит и дългът ни пада - аритметично е невъзможно, контрира той, визирайки визията на Асен Василев. Но Дончев не вижда как е възможно да се вдигат данъци - вместо това той наблегна на намаляване на държавни разходи. По думите му, 4-5% от държавната администрация може да бъде съкратена, правени са опити за замяна с изкуствен интелект и той показал добри резултати. Дончев не се съгласи, че държавната администрация е увеличена - действало правилото на Симеон Дянков, че когато назначаваш нови чиновници, трябва да освободиш първо същия брой стари. Има много неефективни разходи, които може да се оптимизират, убеден е Дончев.

Кой успя да се справи с корупцията през последните 30 години, попита Дончев и поиска реални мерки, а не борбата с корупцията да е инструмент срещу политически опоненти. "Готов съм да лидирам процеса" по сформиране на нова Антикорупционна комисия, каза бившият вицепремиер. И напомни, че логиката на ЕК е Антикорупционната комисия да се формира от тези, които биха били разследвани от нея. Дончев поиска и нов ВСС. Всички смислени мерки ще подкрепим, само да не става така, че под техния параван да има атака срещу политически опоненти, излезе от думите му.

Дончев уточни и, че дали служебното правителство си е свършило работата в борбата с изборните измами ще си проличи по броя на присъдите. "През живота си не съм купил и половин глас", каза той.