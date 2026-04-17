Асен Василев: Ако не искате да сте бедни като при Орбан, не гласувайте за Радев. Пеевски и Борисов се махат

Това, което показва нашата социология, е, че протестите постигнаха целта си и да имаме уникалния шанс Борисов и Пеевски да са под 80 депутати. Може да се смени ВСС (Висшия съдебен съвет), може да се смени главният прокурор, а прокуратурата нищо не прави по скандалите "Петьо Еврото" и "Мартин Божанов-Нотариуса". Така лидерът на ПП ("Продължаваме промяната") Асен Василев видя докъде е стигнала коалицията ПП-ДБ като подкрепа на финалната права преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Същевременно Асен Василев заяви пред bTV, че има притеснения за втората основна цел на протеста - хората да живеят по-добре. Икономическият екип на експрезидента Румен Радев каза, че постната пица на Дянков всъщност даже била по-щедра, че трябвало да има държавна помощ не за всички, а "малко пари за някои" (без помощ за всички бизнеси за скъпия ток, без помощи за горивата) - това твърди Василев, визирайки предизборния дебат, организиран от Мария Цънцарова и националната инициатива "ДАЙ ГЛАС". "Ако хората гласуват за партията на президента, ще гласуват за постна пица", сигурен е лидерът на ПП.

По думите му, формацията на Румен Радев показва намерения за политика като на смазания на изборите на 12 април в Унгария унгарски премиер Виктор Орбан. Той направи унгарците по-бедни от българите, толкова им сви потреблението, каза Василев. И поиска пенсиите да се увеличат по-бързо от инфлацията т.е. да не се оставя само швейцарското правило. Няма да се напомпи така инфлацията, смята той - защото заради по-скъпия петрол ще има повече пари за определени икономически сектори и съответно повече данъчни приходи. "Като си купувате на по-високи цени, плащате повече ДДС - въпросът е дали ще се открадне", обобщи бившият финансов министър. Той наблегна на нуждата за по-сериозни обезщетения за майчинство и че има един вид взети по "153 евро" на човек заради рекламата за хазарт.

Асен Василев обвини и правителството на Росен Желязков, че е взел повече външен дълг - 4 млрд. лева за ББР, за БЕХ, "където тръгнаха да си купуват нива по 3 000 лв. квадратен метър", а не само за рефинансиране. Трябва голям антикризисен пакет (поне 2 млрд. евро), както през 2024 година - за да догонваме Европа, не както е сега, доходите да са назад, а външнополитически да сме в центъра на Европа, заключи лидерът на ПП.

Кратко и ясно - край с модела "Борисов - Пеевски"

"Вземат ли се бухалките на Борисов и Пеевски, спрат ли им се паричните потоци, те са в историята - това минава през гласувания в парламента, а не през правителство", подчерта Василев.

"Никакъв шанс няма в момента да се работи с Борисов и Пеевски. Видя се, че тези хора мислят само за собствените си джобове", каза още Василев, определяйки двамата политически лидери за "мафиоти". "В този парламент трябва да направим едно основно нещо - да разкараме Борисов и Пеевски от властта. Това става през парламента", подчерта Асен Василев. Едно добро начало ще е махане на охраната на Борисов и Пеевски, каза той по адрес на Румен Радев и уточни, че той досега не е припознал антикризисните мерки: "Силно се надявам, че българите няма да бъдат излъгани от уж новия месия, които е управлявал два пъти повече от нас"