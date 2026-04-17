Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Асен Василев: Ако не искате да сте бедни като при Орбан, не гласувайте за Радев. Пеевски и Борисов се махат

17 април 2026, 8:03 часа 373 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Това, което показва нашата социология, е, че протестите постигнаха целта си и да имаме уникалния шанс Борисов и Пеевски да са под 80 депутати. Може да се смени ВСС (Висшия съдебен съвет), може да се смени главният прокурор, а прокуратурата нищо не прави по скандалите "Петьо Еврото" и "Мартин Божанов-Нотариуса". Така лидерът на ПП ("Продължаваме промяната") Асен Василев видя докъде е стигнала коалицията ПП-ДБ като подкрепа на финалната права преди предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Същевременно Асен Василев заяви пред bTV, че има притеснения за втората основна цел на протеста - хората да живеят по-добре. Икономическият екип на експрезидента Румен Радев каза, че постната пица на Дянков всъщност даже била по-щедра, че трябвало да има държавна помощ не за всички, а "малко пари за някои" (без помощ за всички бизнеси за скъпия ток, без помощи за горивата) - това твърди Василев, визирайки предизборния дебат, организиран от Мария Цънцарова и националната инициатива "ДАЙ ГЛАС". "Ако хората гласуват за партията на президента, ще гласуват за постна пица", сигурен е лидерът на ПП.

По думите му, формацията на Румен Радев показва намерения за политика като на смазания на изборите на 12 април в Унгария унгарски премиер Виктор Орбан. Той направи унгарците по-бедни от българите, толкова им сви потреблението, каза Василев. И поиска пенсиите да се увеличат по-бързо от инфлацията т.е. да не се оставя само швейцарското правило. Няма да се напомпи така инфлацията, смята той - защото заради по-скъпия петрол ще има повече пари за определени икономически сектори и съответно повече данъчни приходи. "Като си купувате на по-високи цени, плащате повече ДДС - въпросът е дали ще се открадне", обобщи бившият финансов министър. Той наблегна на нуждата за по-сериозни обезщетения за майчинство и че има един вид взети по "153 евро" на човек заради рекламата за хазарт.

Асен Василев обвини и правителството на Росен Желязков, че е взел повече външен дълг - 4 млрд. лева за ББР, за БЕХ, "където тръгнаха да си купуват нива по 3 000 лв. квадратен метър", а не само за рефинансиране. Трябва голям антикризисен пакет (поне 2 млрд. евро), както през 2024 година - за да догонваме Европа, не както е сега, доходите да са назад, а външнополитически да сме в центъра на Европа, заключи лидерът на ПП.

Кратко и ясно - край с модела "Борисов - Пеевски"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Вземат ли се бухалките на Борисов и Пеевски, спрат ли им се паричните потоци, те са в историята - това минава през гласувания в парламента, а не през правителство", подчерта Василев.

"Никакъв шанс няма в момента да се работи с Борисов и Пеевски. Видя се, че тези хора мислят само за собствените си джобове", каза още Василев, определяйки двамата политически лидери за "мафиоти". "В този парламент трябва да направим едно основно нещо - да разкараме Борисов и Пеевски от властта. Това става през парламента", подчерта Асен Василев. Едно добро начало ще е махане на охраната на Борисов и Пеевски, каза той по адрес на Румен Радев и уточни, че той досега не е припознал антикризисните мерки: "Силно се надявам, че българите няма да бъдат излъгани от уж новия месия, които е управлявал два пъти повече от нас"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
антикризисни мерки Виктор Орбан българска икономика Асен Василев съдебна реформа държавна помощ антикризисна програма Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес