Вълчев с четири пъти по-малко вот от бивш министър на Радев в Стара Загора

Бившият служебен министър на иновациите и растежа Александър Пулев и водената от него листа на "Прогресивна България" в Стара Загора имат близо четири пъти по-висок резултат от този на ГЕРБ с водач бившият образователен министър Красимир Вълчев. Това показват данните при обработени 100% протоколи в ЦИК във вторник следобед.

За новият победител на вота гласа си са дали 68 189 души, което е близо половината от общия вот в старозагорска област (49,4%). Втората позиция далеч назад е за листата на ГЕРБ - 18 026 гласа (13,06%), макар кметът на Стара Загора Живко Тодоров да е изтъкван като един от силните местни лидери на партията в страната изобщо.

Трети са от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" с 7,88% или около 11 хиляди гласа, следвани от ДПС с 6,62%, "Възраждане" с 4,85% и МЕЧ с 3,80%.

