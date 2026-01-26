Лайфстайл:

Протест срещу България в Съвета за мир на Тръмп: Да не сме "параван" за "прикриване на геноцид"

26 януари 2026, 09:31 часа 385 прочитания 0 коментара
На 27 януари 2026 г. (вторник) от 18:00 ч., пред новата сграда на Народното събрание, ще се проведе граждански протест срещу участието на България в новообразувания т.нар. Съвет за мир, основан от американския президент Доналд Тръмп. Организаторте от "Палестина за България" посочват, че "много от потвърдилите участие в този циничен формат лидери са обвинени във военни престъпления, сексуално посегателство, измами и злоупотреби, възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право".

Срещу част от тях има издадени заповеди за арест от Международния наказателен съд, отчитат организаторите. Става въпрос за израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от МНС в Хага заради това, че е използвал глада като оръжие във войната в Ивицата Газа. В съвета е поканен и руският диктатор Владимир Путин, който е със заповед за арест от Международния наказателен съд заради отвличане на украински деца. Стопанинът на Кремъл все още проучва поканата на Тръмп за присъединяване и не е обявил официално дали влиза в Съвета за мир.

Защо организаторите на протеста са против Съвета за мир?

Организаторите на протеста настояват, че "България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа". По думите им - подобни инициативи представляват опит за „изпиране“ на международния образ на държави и лидери, "отговорни за масова смърт и разрушения".

Протестът отправя ясен призив "България да прекрати всякакво сътрудничество с инициативи, които нормализират насилието и безнаказаността".

"Настояваме Народното събрание да отхвърли ратификацията на този срамен договор, а министър-председателят в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си", пишат от "Палестина за България", след като Росен Желязков подписа документ пред Тръмп на Световния икономически форум в Давос. Единствената друга държава от ЕС, която го стори, е Унгария, управлявана от Виктор Орбан.

Външният ни министър Георг Георгиев вече обяви, че е на позиция да се отложи за неопределено време ратификацията на договора за Съвета за мир в Народното събрание. Това доведе до ответна реакция от лидера на "ДПС-Ново начало" - санкционирания по "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски: Пеевски се притесни как така ще отлагаме влизането в Съвета за мир на Тръмп - и се закани да действа.

Димитър Радев
