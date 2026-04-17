"Заявка за геополитически завой": Радан Кънев с коментар за снимката на Радев с Путин

Тази снимка не е фейк. Лично направих скрийншот от YouTube канала на г-н Радев. Този кадър не е и случаен - кампанията на формацията на г-н Радев е много внимателно планирана и подредена, в нея няма място за нелепи грешки. Това написа на профила си във Facebook евродепутатът Радан Кънев по повод снимката, показваща ръкуването между Радев и Путин, монтирана в клип на лидера на "Прогресивна България".

Ето какво написа Радан Кънев:

Тази снимка не е фейк. Лично направих скрийншот от YouTube канала на г-н Радев.

Този кадър не е и случаен - кампанията на формацията на г-н Радев е много внимателно планирана и подредена, в нея няма място за нелепи грешки.

Това е политически знак. Публична заявка за политически намерения. Както и онази снимка с Орбан, Вучич и Илхам Алиев.

Заявка за геополитически завой. Но завоите на изток не са въпрос на лични или обществени симпатии. Те са вътрешнополитически ходове, разкриващи авторитарни стремежи и олигархични икономически проекти.

Няма проруски режим (независимо Унгария, Словакия, Сърбия или Грузия), който да не е бездънно корумпиран, олигархично структуриран и с авторитарен манталитет. Просто няма - защото моделът не е Рахманинов, а Путин, не е Ермитажът, а е Кремъл.

Поне половината симпатизанти на “Прогресивна България” са проевропейски настроени, много повече - с антикорупционна мотивация. Дано част от тях четат знака. Написаното на стената.

Всички симпатизанти на ПП-ДБ са проевропейски. И те също имат (имаме) нужда от политически знак - че всички (изначално несъстоятелни) бълнувания за антикорупционна и антиолигархична политика в сътрудничество с г-н Радев са в миналото.

Изборите са вдругиден. А властта не е в “Арена”-та, а в нашите ръце. За един ден само - в неделя.

