Закони за честни избори: Пременил се Илия, погледнал се – пак в тия

Нищо не се случи с напъните за промени на Изборния кодекс след като безпрецедентно имаше частично касиране на предишните. Промяна има само в секциите в чужбина и знаем до какви затруднения ще доведе това. Но поне има много добра координация между ЦИК и другите институции, които ръководят изборния процес. Като че ли повече се чува и гласът на гражданските организации – от нас дойде инициатива протоколът за отчет на бюлетините в секционните избирателни комисии (СИК) да бъде опростен и при адекватно обучение и съзнание от членовете на СИК може да очакваме по-добри резултати. Това заяви Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК.

Пенева беше категорична пред БНТ – застъпниците на политическите партии не могат да защитават честността на изборите, те работят за определена партия. Само наблюдателите могат да защитават тази честност.

Цветелина Пенева показа задоволство от видеонаблюдението на секциите като инструмент за контрол, но напомни, че в съда то още не е доказателство. И подчерта – това, което става с флашпаметите на машините, не влияе на резултатите. Сега обаче машините за гласуване са буквално принтери. Като минус Пенева отчете и, че няма възможност да се тества хартията за бюлетините в машините (има ли проблем с въртенето на ролките например) и дали е подходяща за машините. Сега има закон, който поставя хартията под контрола на финансовото министерство, обаче като няма тест, остава да се надяваме на експертизата на БНБ, стана ясно от думите ѝ.

От много време "Сиела Норма", която се грижи за машините за гласуване, предупреждава за хартията за бюлетините и че тя не отговаря на някои технически параметри, което е предпоставка машините да не работят безукорно.

Поредните предсрочни парламентарни избори ще се проведат на 19 април, 2026 година.

