Гласуване зад паравани и провеждане на честен вот: Говори съветникът на Гюров по въпросите за изборите

Трябва базова почтеност на членовете на СИК и едно добро обучение. Задрасканите и сгрешени протоколи са резултат и от недобра подготовка и от незнание. Това каза съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите за изборите Ваня Нушева в ефира на Нова телевизия. Тя припомни, че едно от първите послания на служебния премиер към ЦИК е било за предприемане на действия за по-добро обучение за членовете.

"Параваните ще предотвратят две нарушения - невъзможността да бъде заснета бюлетина без някой да го види и практиката на т.нар. индианска нишка - с предварително попълнена бюлетина, с която да се замени празната. Това е възможно да се случи, ако член на СИК изнесе такава, а след това не се проверят номерата на бюлетините", обясни тя.

По думите на Нушева видеонаблюдението е много важно. То е позволило на всички граждани, не само на наблюдателите, да видят, че понякога членове на СИК си позволяват неправомерни действия. "Трябва да се превърне в практика санкционирането на нарушенията им. Санкциите до момента са условни, съпроводени със значителни глоби", отбеляза експертът.

Според нея от особена важност е и да се изяснят правата и задълженията на всеки в рамките на изборния процес.

По отношение на гласуването зад граница Нушева разкри, че МВнР систематизира информация за това къде е по-голям броят заявления на граждани, за да предвиди достатъчно места за създаване на секции извън дипломатическите представителства. Тя упомена, че в самите консулства няма ограничения за броя секции. Нушева определи ограничаването им до 20 извън дипломатическите представителства като прибързано решение.

Тя отчете 106 постъпили сигнала за изборни престъпления. Броят на досъдебните производства е 43. "Има достатъчно събрани данни в резултат на проверките на МВР. Подготвяни са изборни престъпления. Организираното купуване на гласове се случва със съдействието на лица, ангажирани и в други престъпни дейности", смята Нушева.