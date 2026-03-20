Тримата Ергени оставиха три дами без рози след драматична церемония (ВИДЕО)

В четвъртък вечер, 19 март, зрителите станаха свидетели на един от най-емоционалните епизоди на "Ергенът" 5 до този момент - битовизми, сълзи, уязвимост, нови целувки и най-драматичната Церемония на розата досега. Този път правилата бяха безкомпромисни – във вазата имаше 18 рози, а дамите бяха 21. Това означаваше само едно - за три от тях романтичното приключение в Шри Ланка приключи. Без цвете останаха Анабела, Анастасия и Анджелина.

Трите се сбогува с ергените, като им пожелаха успех, но коментарът на Анабела към Крис разкри нейното разочарование след финалното му решение. "Благодаря, че ми загуби толкова малко от времето.", каза му тя, преди да си тръгне.

Още: "Марин лъже всички жени в "Ергенът": Мартин Елвиса го нападна

Марин имаше правото да започне пръв - с раздаване на три последователни рози, но решенията му предизвика сериозни реакции. След това той даде роза на Мария – ход, който изненада не само нея, но и останалите жени. Още по-шокиращо беше, че Марин подаде роза и на Пламена. Този избор определено не беше разбран от другите, като част от тях останаха объркани.

Втора истинска целувка

Коктейлът преди церемонията на розата се превърна във възможност, която сближи Крис с Елеонора. След динамичния ден, изпълнен с предизвикателства, двамата най-накрая останаха насаме, а разговорът им премина от флирт към сериозни теми - за семейство и деца. Всичко това ги предразположи да се отпуснат напълно и да се целунат.

Още: Първа истинска целувка в "Ергенът" 5 (ВИДЕО)