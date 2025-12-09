Любопитно:

Заради протестите и бюджета: Властта отказа да участва в ключов разговор с индустрията

09 декември 2025, 10:13 часа 477 прочитания 0 коментара
Тазгодишното пето издание на гранд форума Powers Summit 2025: "Власт, чувай!" във вторник промени сериозно програмата си заради провеждането на извънредните парламентарни комисии по разглеждане на първо четене на прекроения проектобюджет 2026 и след многохилядните протести в редица градове у нас, предава репортер на Actualno.com на място. Годишният диалог между бизнеса и властта в темите сигурност и иновации, енергетика, здравеопазване, образование и конкурентоспособност започна с отстъствието на ключови министри и председатели на ресорни парламентарни комисии.

"Въпреки извънредните комисии около бюджета в Народното събрание днес в залата ще "чуват" какви са приоритетите на бизнеса и индустрията всички представители на поканените политически партии. Правим всичко възможно властта наистина да ни чуе и да измерим кой какви обещания е приел и изпълнил от предишното издание досега", каза Гергана Паси от "Дигитална национална коалиция".

Протести + бюджет = отсъствие

Въпреки потвърдената първоначално програма за сравнително кратко време от участие отпаднаха премиера Росен Желязков, вицепремиера Атанас Зафиров, министрите на отбраната и на енергетиката Атанас Запрянов и Жечо Станков, както и депутати от управляващото мнозинство - Павела Митова (ИТН) и Драгомир Стойнев (БСП) и опозиционния лидер Асен Василев (ПП).

За сметка на тях обаче във всеки от панелите "Властта чува" ще участват не по един, а по трима представители от "ДПС - Ново начало".

Темите

Иначе независимата платформа за открит диалог между индустрията, гражданския сектор и властта е позната още като "Българския Давос".

Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността - на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал. През последния месец индустриалните лидери на всички големи организации на бизнеса и индустрията в темите работиха заедно в специални работни групи. Според регламента на "Powers Summit" те се обединиха около 3 приоритета във всяка тема, които ще бъдат представени днес пред политическите лидери и институциите.

От своя страна политическите представители на парламентарно представените партии и изпълнителната власт във всяка тема, ще кажат какво са "чули" по всеки от изброените приоритети и ще поемат съответните ангажименти от страна на партията или институцията, която представляват.

Отбрана/иновации и киберсигурност

Фокус върху реални, работещи модели за придобиване на отбранителни технологии от ЕС – по примера на Естония, Австрия, Дания и други държави. Индустрията настоява за устойчиво индустриално сътрудничество с българските производители, за да може закупуваната техника да се превърне в боеспособност, както и за инвестиции в цялата верига на човешкия капитал – техници, инженери, програмисти, без които иновациите не са възможни.

Енергетика

Участниците ще обсъждат необходимостта от национален списък с критични суровини, ускоряване на стратегическите проекти, развитие на физическата и търговска свързаност в ЕС и по-голяма прозрачност на пазарните механизми, включително данни от европейските системи Пикасо и Маре и използването на батерии в електроенергийната система.

Здравеопазване

Акцент върху превенцията и ранната диагностика на хронични и социално значими заболявания, справяне с демографските предизвикателства и осигуряване на достъп до лечение. Панелът ще постави и въпросите за кадровия недостиг, инвестициите в професионално образование и необходимостта от устойчив модел на финансиране, съпоставим със средните европейски нива.

Образование и конкурентоспособност като национален приоритет

Очаква се дискусия по ключови теми за икономическото развитие: бъдещето на средствата по JEREMIE след 31 декември 2025 г., реформата в пенсионното осигуряване и въвеждането на мултифондове, както и новите модели за финансиране в образованието. Участниците ще търсят решения за привличане на чуждестранни студенти и подобряване на рейтинговата и регулаторна рамка за висшето образование.

Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
