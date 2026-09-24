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Заради съветско гражданство: ЦИК заличи регистрацията на кандидат за вицепрезидент

24 септември 2026, 20:51 часа 505 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради съветско гражданство: ЦИК заличи регистрацията на кандидат за вицепрезидент

На 24 септември ЦИК е получила информация от ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която по отношение на Сергей Инджов е установено, че придобитото от него гражданство по рождение е „съветско“. Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов. Той беше издигнат от партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ заедно с кандидата за президент Александър Томов за изборите на 25 октомври 2026 г.

С решение от 22 септември ЦИК е регистрирала Александър Томов като кандидат за президент и Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент при неприключила процедура за проверка на кандидатската листа.

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На 24 септември ЦИК е получила информация от ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която по отношение на Сергей Инджов е установено, че придобитото от него гражданство по рождение е „съветско“.

В писмото е посочено още, че за Сергей Инджов е съставен акт за раждане № 402 от 4 октомври 1962 г. в Карлово. В графа „Бележки“ е отбелязано, че въз основа на молба на родителите от 5 октомври 1962 г. детето приема съветско гражданство.

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Според ЦИК това означава, че не са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, Конституцията и решението на комисията за наличие на българско гражданство по рождение за кандидата за вицепрезидент.

С решението си ЦИК заличава регистрацията на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент. Решението ще бъде изпратено незабавно на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“. То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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