Кабинетът "Радев":

"Сиела Норма" ще ремонтира машините за президентските избори

24 септември 2026, 15:11 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
"Сиела Норма" ще ремонтира машините за президентските избори

"Организацията на изборите продължава в изпълнение на сроковете, разписани в хронограмата. На тези избори за президент и вицепрезидент участват 27 кандидатпрезидентски двойки." Това каза говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг.

ЦИК днес приключи обществената поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване за изборите. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма участвала в поръчката - "Сиела Норма", обяви още тя.

Предметът на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволяват тестване на машините и на всички техни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности. В рамката на поръчката ще бъде извършена цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване - подпомагане на сертифицирането на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини, както и възможността за осигуряване на разпечатване на финален протокол с резултатите от машинно гласуване. На машините ще бъдат инсталирани системният и приложеният софтуер. След удостоверяването им и след приключването на техническата и софтуерната подготовка - ще бъдат окомплектовани и транспортирани до всички избирателни секции, обясни още Стоянка Балова.

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Фирмата изпълнител има ангажимента да организира транспорта на машините за гласуване до избирателните секции и обратно до склада след приключване на изборния ден. За техническото обезпечаване на машинното гласуване ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти в страната и извън страната. Ще функционира и специализиран център по поддръжка, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми. Предвидено е обучение на членовете на РИК и СИК за работата със специализираните устройства за машинно гласуване, посочи говорителят на ЦИК.

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Фирмата изпълнител на обществената поръчка ще трябва да осигури комплексната техническа, софтуерна и логистична подготовка, необходима за машинното гласуване - от проверката и ремонта на устройствата до тяхното транспортиране, инсталиране и техническо обслужване по време на целия изборен процес. Изпълнението на обществената поръчка е в срок, каза още тя.

И допълни: "След промените в ИК в секциите над 300 души ще имаме машинно гласуване, с хартиена бюлетина ще се гласува в секциите с по-малко от 300 души, подвижната избирателна секция, лечебни заведения, домове за стари хора, плавателни съдове под български флаг. В секциите извън страната - там, където има подадени заявления над 300 души ще имаме машинно гласуване. Списъкът с адресите на секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайтовете на ЦИК и районните избирателни комисии".

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По отношение на гласуването извън страната - искам да напомня на всички български граждани, че 29 септември е срокът за подаване на заявления онлайн към ЦИК. Това ще улесни процеса в изборния ден - те ще бъдат включени в избирателните списъци, поясни Балова. И отбеляза, че изпратените заявления ще бъдат индикатор за изпращането на машини.

На 3 октомври ЦИК ще определи местата, на които ще се организират секции извън страната. Днес до 17.00 часа е срокът, в който регистрираните кандидати могат да се откажат и да бъде заменен с друг кандидат. Днес по-рано ЦИК изпрати за обнародване в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи. Също до днес кметовете трябва да изпратят предложенията за съставите на секционните комисии там, където при консултациите е постигнато съгласие, каза още тя.

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Стоянка Балова уточни, че предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври. "До 27 септември компетентните институции трябва да извършат проверките дали кандидатите отговарят на изискванията на Конституцията. ЦИК определи и условията и реда за социологическите проучвания", поясни тя.

По отношение на наблюдението на изборите са регистрирани две организации - една българска и една международна, добави говорителят на ЦИК.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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