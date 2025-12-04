Колонката на Данчо Полицая: Пеевски, защитник на онеправданите

1. За лъвовете в униформа, няма по голяма чест от тази, да получим подкрепата на г-н Делян Пеевски в борбата срещу дрогираните фашисти, които онзи ден се опитаха да предизвикат гражданска война, мятайки бомби по колегите и рушейки красивата ни столица!

Г-н Делян Пеевски бе избран от народа и посочен от Господ за новия Васил Левски, и е най-светлия ни съвременен борец срещу корупцията и крадливите дерибеи!

Г-н Пеевски е доказан безусловен защитник на бедните и онеправдани българи и пряк наследник на делото на Ботев и Караджата!

Това е поредното доказателство, че народа български подкрепя безрезервно адекватните полицейски действия срещу фашизираните терористи на Черепа и Сорош!

Искам да уверя България, че с г-н Пеевски и народа зад нас, ще утроим усилията си на първа линия и никога повече няма да допуснем подобни позорни безредици в Триъгълника на властта!

Нито крачка назад, безстрашни колеги!

Зад нас са г-н Делян Пеевски и България!

Заклех се!

***

2. Братя и сестри българи, ако все още има граждани, които не подкрепят съпротивата на МВР срещу платените протестиращи терористи, нека се вслушат в словото на бащата на българската нация Генерал Бойко Борисов и се замислят какво ни чака, ако позволим демократично избраното правителство на Народната Партия ГЕРБ и ДПС Ново Начало да падне от власт!

България е изправена пред невиждан хаос и скок на цените на всички стоки и услуги, галопираща инфлация и мигновен държавен фалит!

С неимоверни усилия и денонощна работа за хората, Генерал Бойко Борисов и г-н Делян Пеевски, някак си успяват да удържат финансовия просперитет, който щедро ни осигуриха, но позволим ли смяна на властта, ни очаква жестока диктатура от майцепродавниците на Черепа, които само чакат възможност, за да ни поробят, да разграбят националните ни богатства и да докарат времена на мизерия и крайна нищета в България!

Призовавам всички български граждани, които милеят за Отечеството си, да се включат на първа линия с нас - кавалерите на пагона от МВР, за да се изправим заедно срещу платените наркозависими протестиращи и да кажем не на фашизма, не на диктатурата и Да на свободна и независима България!

* Всички прилики с познатия фейсбук герой Данчо полицая са случайни, но малко