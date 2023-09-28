Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Разград
Кандидат-кметове
7. ПП ГЕРБ - Галина Милкова Георгиева- Маринова
12. БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ - Васил Димитров Петров
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА - Валентин Стефанов Василев
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - МАРИЯ ГРИГОРОВА ГОСПОДИНОВА
28. ЛЕВИЦАТА! - СИМЕОН ПАНОВ ИЗВОРОВ
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Ивелина Любомирова Ангелова
49. ПП СВОБОДА - Георги Милков Димитров
57. Движение за права и свободи – ДПС - Хабибе Кязим Расим
63. МИР - КАЛОЯН РУМЕНОВ МОНЕВ
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Мирослав Тодоров Грънчаров
71. Добрин Младенов Добрев - Добрин Младенов Добрев
Кандидати за общински съветници
7. ПП ГЕРБ
101. Галина Милкова Георгиева-Маринова
102. Наско Стоилов Анастасов
103. Радиана Ангелова Димитрова
104. Надежда Радославова Димитрова
105. Михаил Парашкевов Тодоров
106. Хубан Евгениев Соколов
107. Валентина Маркова Френкева-Белчева
108. Марияна Йорданова Вълчева
109. Людмила Йорданова Димитрова
110. Садифе Исметова Ахмед
111. Светослав Теофилов Банков
112. Стефан Димов Стефанов
113. Галин Пенчев Парашкевов
114. Димитър Цонев Стефанов
115. Павел Стефанов Наковски
116. Мариан Пламенов Иванов
117. Айтен Кязимова Неджибова
118. Марина Петрова Христова
119. Елена Ангелова Дочева
120. Владимир Станиславов Христов
121. Ахмед Басриев Ахмедов
122. Белчо Пенчев Белчев
123. Атанас Неделчев Атанасов
124. Пламен Петров Пантилеев
125. Юзджан Джеватов Рамаданов
126. Росица Ненова Якимова
127. Ахмед Мехмед Мехмед
128. Денис Халилов Ахмедов
129. Юмер Шенолов Реджебов
130. Соня Петрова Стоянова
131. Рашид Ахмедов Юмеров
132. Кремена Колева Бабова
133. Росен Стойчев Русев
12. БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
101. Васил Димитров Петров
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Валентин Стефанов Василев
102. Мирена Енева Симова
103. Джейхан Ергюнов Хюсеинов
104. Ердинч Ахмедов Хасанов
105. Бехтие Сюлейманова Давудова
106. Светослав Гутев Митев
107. Олег Михайлов Немечкин
108. Николинка Петкова Досева
109. Красимира Илиева Василева
110. Катя Иванова Радева
111. Сюзан Хюсеинова Исмаилова
112. Симеон Станчев Тодоров
113. Сейхан Юсуф Хасан
114. Станислава Иванова Христова
115. Хасан Ахмед Хасан
116. Светослава Стаменова Стоянова
117. Тунджай Шенолов Реджебов
17. ПРАВОТО
101. Маню Генов Манев
102. Заличен
103. Лъчезар Антонов Антонов
104. Христо Атанасов Коев
105. Велик Атанасов Атанасов
106. Иван Величков Георгиев
107. Станчо Иванов Русев
108. Христо Димитров Христов
109. Теодор Бориславов Борисов
110. Божидар Петров Бонев
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. МАРИЯ ГРИГОРОВА ГОСПОДИНОВА
102. БЛАГА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
103. СТАНИСЛАВ КИРЕВ КИРЕВ
104. МАРИЯН ЛЮБОМИРОВ РАДЕВ
105. МАРГАРИТА ПЕТРОВА РАДЕВА
106. ЕНЧО КОСТОВ ВАСИЛЕВ
107. МАРИЯ СЕРГЕЕВА РАДИОНОВА
108. КОНСТАНТИН КИРИЛОВ КОЛЕВ
109. МИРОСЛАВ КАМЕНОВ КОРЕВ
110. МАРИЯ ОГНЯНОВА ГЕОРГИЕВА
111. САМЕТ ЕЛШАНОВ МЕХМЕДОВ
112. МАРТИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
113. ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
114. ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДЕНЧЕВА
115. ИРЕНА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА
116. ВИОЛЕТА КАЛЕВА ПЕТРОВА
28. ЛЕВИЦАТА!
101. СИМЕОН ПАНОВ ИЗВОРОВ
102. ЕКАТЕРИНА СТАНЧЕВА ЯНЕВА
103. АЛИ БАЙРЯМОВ БУКОВСКИ
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Ивелина Любомирова Ангелова
102. Ивайло Иванов Хъневски
103. Деян Михайлов Дацев
104. Валери Лазаров Великов
105. Светла Георгиева Чавеева
106. Максим Михайлов Балтаджиев
107. Стела Боянова Куртева
108. Росица Стефанова Йорданова
109. Доротея Сталинова Маринова-Иванова
110. Радостина Станева Василева
111. Димитър Минков Димитров
49. ПП СВОБОДА
101. Георги Милков Димитров
102. Димо Борисов Димитров
103. Генади Кънчев Гатев
104. Деян Петров Иванов
105. Георги Атанасов Георгиев
106. Кристиян Росенов Кънчев
107. Николай Михайлов Начев
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Хабибе Кязим Расим
102. Левент Али Апти
103. Зафер Ахмед Хюсеин
104. Елис Салиева Фейзиева
105. Асение Фахриева Касим
106. Биляна Николаева Асенова
107. Адевие Мехмед Алиева
108. Сузан Ремзи Сабри
109. Танер Салим Сали
110. Фериде Мухарем Тасим
111. Али Бахриев Кязимов
112. Ирфан Салъфов Ахмедов
113. Гюнай Лютфи Фетта
114. Красимир Младенов Мизурски
115. Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
116. Шефика Хасанова Камбурова
117. Олджай Фийзула Осман
118. Мехмед Сабриев Басриев
119. Тюркян Селяйдинова Мехмедова
120. Фатме Мехмедова Мустафова
121. Салим Нергинов Аптиев
122. Емел Фахридин Рамаданова
123. Бахтияр Хасанов Хюсеинов
124. Денислав Симеонов Андреев
125. Юкюш Хасанова Сюлейманова-Халил
126. Сузан Мухарем Мустафа
127. Ахтер Исметов Чилев
128. Кемран Юксел Мехмед
129. Февзие Ерсин Мехмед
130. Хюсеин Метин Вели
131. Найде Фейзиева Шукриева
132. Айгюл Мустафа Хамди
133. Левент Ахмедов Мехмедов
63. МИР
101. КАЛОЯН РУМЕНОВ МОНЕВ
102. АНТОН РУМЕНОВ МОНЕВ
103. МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
104. МАРИЯН ДИМИТРОВ ЦАНЕВ
105. НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ ШИШЕВ
106. ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
107. АЛБЕНА ЛЮДМИЛОВА ИЛИЕВА
108. ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
109. СНЕЖАНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Мирослав Тодоров Грънчаров
102. Петя Петрова Цанкова
103. Митко Иванов Ханчев
104. Огнян Досев Обрешков
105. Павлета Иванова Якимова
106. Божидар Вълчев Божков
107. Онур Сали Гьочгелди
108. Милен Йоргов Минчев
109. Антонела Веселинова Маринова
110. Ирина Маринова Бакърджиева
111. Боян Пламенов Симеонов
112. Деян Росенов Пейчев
113. Светлан Цонев Иванов
114. Джипо Николов Джипов
115. Галя Григорова Ралева
116. Виктор Любомиров Шамов
117. Росен Димитров Маринов
118. Генджай Гюлжанов Ахмедов
119. Мирослав Цанев Маринов
120. Милен Киров Енчев
121. Иван Божинов Иванов
122. Мартин Николаев Нешев
123. Росен Маринов Иванов
124. Петър Дончев Вълканов
125. Мариела Господинова Томова
126. Пейчо Добрев Георгиев
127. Атанас Младенов Мичев
128. Панайот Димитров Узунов
129. Деян Петров Денчев
130. Басри Басриев Велиев
131. Стоян Петков Стоянов
132. Иван Тодоров Димитров
133. Милена Дачева Орешкова
68. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ВМРО-БНД)
101. Стоян Димитров Ненчев
102. Елка Александрова Неделчева
103. Руско Кулев Дянков
104. Атанас Станчев Станчев
105. Станислава Веселинова Русева
106. Любомир Асенов Райчев
107. Ивайло Георгиев Димитров
108. Евгени Гутев Драганов
109. Павлина Николова Русева
110. Татяна Петрова Къйчева
111. Николай Пламенов Пенчев
112. Андрей Петков Андреев
113. Кремена Рашкова Радева
114. Искрен Живков Атанасов
115. Емилия Вълчева Станкова
116. Росица Николова Николова
117. Николай Стефанов Колев
118. Павел Стефанов Русев
119. Петя Венкова Великова
120. Диян Стефанов Колев
121. Владислав Руменов Андреев
122. Цветелина Валериевна Кожанова-Енчева
123. Ибрям Сюлейманов Ахмедов
124. Десислав Стефанов Досев
125. Джунейт Хасан Сали
126. Младен Минков Аспарухов
127. Пламен Веселинов Павлов
128. Борислава Руменова Йовчева-Касабова
129. Иванка Добрева Недева
130. Богомил Величков Величков
131. Сергей Даков Русев
132. Цветанка Цонева Цонева
133. Али Зекерие Абдурахим
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Редактор:
Виолета Иванова
Етикети: местни избори 2023 листи местни избори 2023 Разград