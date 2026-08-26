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Бирено мезе от цаца

26 август 2026, 8:00 часа 0 коментара
Снимка: BILLA
Бирено мезе от цаца

Цацата е любима риба за летните горещини. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA сама по себе си е предпоставка за събиране с приятелите, весели истории и дълги топли вечери.

Необходими продукти

  • 500 г. цаца
  • 1 бр. яйце
  • 20 г. брашно за овалване
  • 1 щипка смлян черен и бял пипер
  • 150 мл. олио за пържене

Начин на приготвяне

  1. Измийте и почистете рибата, пожелание отстранете главите.
  2. Подсушете и осолете месото. Оставете да почине за 10тина минути.
  3. Пригответе панировката като разбъркате брашното, смления черен и бял пипер. В отделна купа разбийте яйцето. Оваляйте цацата първо в брашното после в яйцето.
  4. Пържете в нагорещено олио до златист загар.
  5. Извадете цацата на кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. (BILLA)

Поднесете със студена бира за завършен летен вкус.

Добър апетит!

 

 

BILLA
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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