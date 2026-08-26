Бирено мезе от цаца

Цацата е любима риба за летните горещини. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA сама по себе си е предпоставка за събиране с приятелите, весели истории и дълги топли вечери.
Необходими продукти
- 500 г. цаца
- 1 бр. яйце
- 20 г. брашно за овалване
- 1 щипка смлян черен и бял пипер
- 150 мл. олио за пържене
Начин на приготвяне
- Измийте и почистете рибата, пожелание отстранете главите.
- Подсушете и осолете месото. Оставете да почине за 10тина минути.
- Пригответе панировката като разбъркате брашното, смления черен и бял пипер. В отделна купа разбийте яйцето. Оваляйте цацата първо в брашното после в яйцето.
- Пържете в нагорещено олио до златист загар.
- Извадете цацата на кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина. (BILLA)
Поднесете със студена бира за завършен летен вкус.
Добър апетит!