Ароматен домашен кекс с боровинки - бърз, лесен и неустоим

Предлагаме ви един изключително лесен кекс с пресни боровинки.

Необходими продукти за кекса с боровинки:

1 ч.ч. захар

60 г меко масло

2 яйца

1 ч.ч. заквасена сметана

1 ванилия

2 ч.ч. брашно Екстра София Мел

1 ч.л. бакпулвер

щипка сол

2 и 1/4 ч.ч. пресни боровинки

2 с.л. пудра захар за поръсване

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Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200 градуса.

Сложете измитите боровинки в купа и ги поръсете с две супени лъжици брашно. Разклатете добре. По този начин боровинките няма да потънат.

Разбийте с миксер захарта и мекото масло. Добавете яйцата и заквасената сметана. Овкусете с ванилия. Пресейте брашното, заедно с бакпулвера и щипка сол. Добавете го в сместа. Изсипете боровинките в сместа и нежно разбъркайте.

Намажете форма за кекс с масло и поръсете с брашно. Излейте сместа. Печете кейка 45 минути до готовност. Проверете с клечка.