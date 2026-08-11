Ароматен домашен кекс с боровинки - бърз, лесен и неустоим

Предлагаме ви един изключително лесен кекс с пресни боровинки.
Необходими продукти за кекса с боровинки:
1 ч.ч. захар
60 г меко масло
2 яйца
1 ч.ч. заквасена сметана
1 ванилия
2 ч.ч. брашно Екстра София Мел
1 ч.л. бакпулвер
щипка сол
2 и 1/4 ч.ч. пресни боровинки
2 с.л. пудра захар за поръсване
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Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200 градуса.
Сложете измитите боровинки в купа и ги поръсете с две супени лъжици брашно. Разклатете добре. По този начин боровинките няма да потънат.
Разбийте с миксер захарта и мекото масло. Добавете яйцата и заквасената сметана. Овкусете с ванилия. Пресейте брашното, заедно с бакпулвера и щипка сол. Добавете го в сместа. Изсипете боровинките в сместа и нежно разбъркайте.
Намажете форма за кекс с масло и поръсете с брашно. Излейте сместа. Печете кейка 45 минути до готовност. Проверете с клечка.