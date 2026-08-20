Салата от печени кореноплодни зеленчуци

Кореноплодните зеленчуци са чудесен начин да внесем повече аромат и цвят на трапезата — особено когато са запечени до приятна карамелизирана коричка. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA моркови, червено цвекло и пащърнак се комбинират с праз и целина, а медено-горчичен дресинг с бял балсамов оцет допълват вкуса им. Финалният щрих от натрошено овче сирене и нигела превръща салатата в ароматно и засищащо ястие.

Необходими продукти

• 400 г моркови

• 2 глави червено цвекло

• 2 бр. пащърнак

• 1 бр. праз

• 2 стръка селъри

• 100 мл бял балсамов оцет

• 100 мл маслиново масло

• 2,5 с.л. мед

• 4 стръка мащерка

• 1 ч.л. дижонска горчица

• 1 ч.л. сух риган

• 150 г овче сирене

• ¼ ч.л. нигела

• сол и черен пипер

Начин на приготвяне

Обелете морковите, червеното цвекло и пащърнака и ги нарежете на кубчета. Овкусете ги със сол, черен пипер и листенцата от мащерката. Добавете 2 с.л. от меда, както и половината от белия балсамов оцет и маслиновото масло. Разбъркайте добре, така че зеленчуците да се покрият равномерно с овкусяването. Подредете зеленчуците в тава и ги поставете в предварително загрята на 200°C фурна с вентилатор. Печете около 30–40 минути, докато омекнат и придобият апетитен карамелизиран загар. Почистете праза и го нарежете на шайби. Задушете го с 1 с.л. от маслиновото масло и малко вода, докато омекне. Обелете целината и я нарежете на кубчета. За дресинга смесете останалото маслиново масло и балсамов оцет с дижонската горчица, останалия мед и сухия риган. Овкусете със сол и черен пипер. Смесете изпечените зеленчуци с праза, целината и дресинга. Оставете салатата да престои поне 30 минути, за да могат всички вкусове да се съчетаят. Преди поднасяне натрошете отгоре овчето сирене и поръсете с нигела. (BILLA)

Салатата от печени кореноплодни зеленчуци е чудесен избор както за самостоятелно вегетарианско ястие, така и като ароматна гарнитура към основно. Най-вкусна е след кратко престояване, когато сладостта на печените зеленчуци, свежестта на дресинга и соленият вкус на овчето сирене се балансират приятно.

Добър апетит!