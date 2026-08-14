Хрупкави хашбраунс на фурна

Картофите са от онези продукти, които никога не омръзват — особено когато са златисти отвън и меки отвътре. В тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA те се превръщат в хрупкаво и ароматно изкушение с помощта на малко маслиново масло, подправки и свеж див лук. Лесни за приготвяне и чудесни за споделяне, тези хашбраунс, или иначе казано – картофени рьощи, са идеални както за предястие, така и за вкусна гарнитура.

Необходими продукти

• 1,5 кг картофи

• 100 мл маслиново масло

• 5 стръка див лук

• 1 ч.л. сол

• 1 ч.л. черен пипер

Начин на приготвяне

Измийте картофите и ги сварете за около 20 минути в подсолена вода. Отцедете ги добре и ги подредете в тава, покрита с хартия за печене. Натиснете леко всеки картоф, така че да се разцепи. Полейте с маслиново масло и овкусете със сол и черен пипер. Поставете тавата в предварително загрята на 220°C фурна и печете около 25 минути, докато картофите придобият апетитен златист загар и станат приятно хрупкави по краищата. Извадете от фурната и поръсете с наситнен див лук.

Картофените хашбраунс са чудесен избор за неангажиращо предястие, гарнитура към основно ястие или вкусно допълнение към споделена трапеза. Най-добре ги поднесете топли, докато коричката им е златиста и хрупкава.

Добър апетит!