Хрупкави пилешки хапки с чесън и пармезан: Приготвят се нула време по тази рецепта

Хрупкави, ароматни, сочни отвътре и невероятно апетитни отвън - пилешките хапки с чесън и пармезан отдавна са се превърнали в класика сред месните закуски. Те са чудесен вариант за семейна вечеря или за приятелски събирания. Съчетават се добре с различни сосове и чаша вино. И най-важното е, че се приготвят лесно у дома от леснодостъпни съставки.

В тази рецеота парчетата пилешко месо не просто се пържат в галета, а допълнително се поръсват с чеснов сметанов сос с пармезан. Именно това придава на ястието уникален аромат и ресторантски вкус.

Хрупкави пилешки хапки с чесън и пармезан: Бърза и лесна рецепта

За приготвянето на тази вкусна рецепта ще са ви необходими следните съставки

пилешко филе 900 гр

чесън на прах - 1 с.л.

смлян черен пипер - 1 ч.л.

олио за пържене

пшенично брашно - 2 чаши

сол

яйца - 3 бр.

галета - 2 чаши

настърган пармезан - 1 чаша

За приготвянето на соса от чесън и пармезан ще са ви необхдими следните съставки:

счукан чесън - 4–5 скилидки

пресен магданоз, накълцан на ситно - 2 с. л.

майонеза - 120 гр

кетчуп - 2 с. л.

чили сос 1–2 с. л.

дижонска горчица - 0,5 с. л.

сол

пушен червен пипер - 1 ч. л.

чесън на прах - 1 с. л.

черен пипер - 1 ч. л.

Каква трябва да е марината за пилешки хапки с корнфлейкс

Мариновайте филетата в сол, чесън на прах и черен пипер. Оставете за 10 минути. В дълбока купа смесете брашното със сол и подправки и оваляйте пилешкото месо. Разбийте яйцата с вилица и потопете парчетата пилешко месо в тях. След това оваляйте добре пилешкото месо в галетата. Загрейте олиото и пържете хапките за 5-6 минути до златисто кафяво, като ги обръщате по време на пържене. Разтопете маслото в тиган, добавете чесъна, запържете за 1 минута, докато се появи аромат. Смесете всички съставки за соса и разбъркайте до гладкост.

Като тези пържени пилешки хапки втори няма - ето как се прави

Сложете готовите пилешки хапки в чиния и поръсете обилно с настъргания пармезан. Сервирайте горещо със сос за потапяне.

Тези пилешки хапки не са просто лека закуска, а истински хит на празничната трапеза. Подхождат чудесно със зеленчуци, салати и дори пържени картофи. Те са и универсален вариант за деца, тъй като са хрупкави, ароматни, но не прекалено пикантни.

Ако искате да са по-здравословни, може да ги приготвите във фурна, вместо пържени.

