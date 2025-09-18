Войната в Украйна:

18 септември 2025, 13:40 часа 0 коментара
Хрупкави пилешки хапки с чесън и пармезан: Приготвят се нула време по тази рецепта

Хрупкави, ароматни, сочни отвътре и невероятно апетитни отвън - пилешките хапки с чесън и пармезан отдавна са се превърнали в класика сред месните закуски. Те са чудесен вариант за семейна вечеря или за приятелски събирания. Съчетават се добре с различни сосове и чаша вино. И най-важното е, че се приготвят лесно у дома от леснодостъпни съставки. 

В тази рецеота парчетата пилешко месо не просто се пържат в галета, а допълнително се поръсват с чеснов сметанов сос с пармезан. Именно това придава на ястието уникален аромат и ресторантски вкус.

Хрупкави пилешки хапки с чесън и пармезан: Бърза и лесна рецепта

За приготвянето на тази вкусна рецепта ще са ви необходими следните съставки

  • пилешко филе 900 гр
  • чесън на прах -  1 с.л.
  • смлян черен пипер - 1 ч.л.
  • олио за пържене
  • пшенично брашно - 2 чаши
  • сол
  • яйца - 3 бр.
  • галета - 2 чаши
  • настърган пармезан - 1 чаша

За приготвянето на соса от чесън и пармезан ще са ви необхдими следните съставки:

  • счукан чесън - 4–5 скилидки
  • пресен магданоз, накълцан на ситно - 2 с. л.
  • майонеза - 120 гр
  • кетчуп - 2 с. л.
  • чили сос 1–2 с. л.
  • дижонска горчица -  0,5 с. л.
  • сол
  • пушен червен пипер - 1 ч. л.
  • чесън на прах - 1 с. л.
  • черен пипер - 1 ч. л.

Каква трябва да е марината за пилешки хапки с корнфлейкс

Мариновайте филетата в сол, чесън на прах и черен пипер. Оставете за 10 минути. В дълбока купа смесете брашното със сол и подправки и оваляйте пилешкото месо. Разбийте яйцата с вилица и потопете парчетата пилешко месо в тях. След това оваляйте добре пилешкото месо в галетата. Загрейте олиото и пържете хапките за 5-6 минути до златисто кафяво, като ги обръщате по време на пържене. Разтопете маслото в тиган, добавете чесъна, запържете за 1 минута, докато се появи аромат. Смесете всички съставки за соса и разбъркайте до гладкост. 

Като тези пържени пилешки хапки втори няма - ето как се прави

Сложете готовите пилешки хапки в чиния и поръсете обилно с настъргания пармезан. Сервирайте горещо със сос за потапяне.

Тези пилешки хапки не са просто лека закуска, а истински хит на празничната трапеза. Подхождат чудесно със зеленчуци, салати и дори пържени картофи. Те са и универсален вариант за деца, тъй като са хрупкави, ароматни, но не прекалено пикантни.

Ако искате да са по-здравословни, може да ги приготвите във фурна, вместо пържени.

Как обикновените пилешки хапки на тиган да станат изключително крехки

 

 

