Ще се влюбите: Това е най-свежият тартар за края на лятото

Знаете ли, че можете да си направите веган тартар от „риба тон“ от растителни храни? Въпреки че това може да звучи невъзможно, всъщност е невероятно вкусно и лесно за приготвяне.

С диня и специална марината от пикантни подправки, тази комбинация може да направи чудеса и да улови преживяването от яденето на суши. Сладките плодове, съчетани с цитрусовите плодове и пикантната марината, се съчетават, за да създадат незабравимо вкусово изживяване.

Докато традиционният тартар от риба тон се приготвя със сурова риба, този метод на растителна основа придава вида на ястието и ви обещаваме, че не е толкова плашещо, колкото звучи. Въпреки че тези две ястия не е задължително да имат еднакъв вкус, тази освежаваща веган версия е много забавна за приготвяне и е перфектната закуска или предястие за парти!

Какво ви е необходимо:

диня, нарязана на малки кубчета

сок от лайм

соев сос или тамари

люспи чили

черни или бели сусамови семена

зелен лук

прясно настърган джинджифил

авокадо (по избор)

Основните стъпки на подготовка:

Започнете, като комбинирате плодовия сок, соевия сос или тамари, чилито и джинджифила в средно голяма купа за смесване.

След това добавете кубчетата диня и ще ги разбъркате добре, докато се покрият равномерно.

Оставете сместа да се накисне за около 10 минути, за да може динята да поеме вкуса.

Накрая поръсете отгоре със сусамови семена, лук или други гарнитури по ваш избор и се насладете!

Тартар от диня (веган тартар от риба тон)

Обикновено, когато отидете в ресторант и сервират тартар, това означава, че ястието е сурово. Тази веганизирана версия е приготвена само от растения и добавя освежаващ привкус към добре познатото ястие. Докато динята обикновено се консумира като сладка закуска, тази рецепта е солена. По ваш избор можете да добавите зехтин, кокосови аминокиселини, морски водорасли, кайенски пипер и водорасли келп към суровата диня, за да я превърне във вкусно ястие, подобно на „сурова риба“.

Научете как да готвите растителни ястия у дома

Известно е , че намаляването на приема на месо и консумацията на повече растителни храни помага при хронични възпаления, сърдечно здраве, психично благополучие, фитнес цели, хранителни нужди, алергии, здраве на червата и други! За съжаление, консумацията на млечни продукти е свързана и с много здравословни проблеми, включително акне, хормонален дисбаланс, рак, рак на простатата и има много странични ефекти.

С тази рецепта за веган тартар от диня ще откриете колко лесно е да замените традиционни ястия с по-здравословни, но също толкова апетитни алтернативи. Тя е свежа, цветна и съчетава необичайни вкусове, които приятно изненадват.

Опитайте я като лека закуска, предястие за гости или просто като оригинален начин да се насладите на динята по нов начин. Растителната кухня не е лишение – тя е възможност да разширите кулинарния си хоризонт и да се погрижите за здравето си, без да правите компромис с вкуса.

