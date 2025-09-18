Украйна си върна още 1000 тела на войници, ще проверява дали не са руснаци

На 18 септември Украйна съобщи, че е получила 1000 тела от Русия, за които Москва твърди, че са на загинали украински войници. "В близко бъдеще следователи от правоохранителните органи и експерти от Министерството на вътрешните работи ще извършат всички необходими експертизи за идентифициране на репатрираните тела", заяви Координационният щаб на Украйна за третиране на военнопленниците. Това е част от поредицата подобни операции, проведени през последните месеци според договореното от Москва и Киев в Истанбул.

Споразуменията за връщането на загиналите войници и обмена на военнопленници бяха един от малкото осезаеми резултати от руско-украинските мирни преговори в Турция между май и юли.

Последната засега операция беше проведена съвместно от Координационния щаб, въоръжените сили, Службата за сигурност на Украйна, Министерството на вътрешните работи, офиса на омбудсмана и други органи, с подкрепата на Червения кръст.

Украйна обвинява Русия, че ѝ връща руски войници, не украински

Според украинските власти Русия многократно е опитвала да предаде телата на свои загинали войници, представяйки ги за украинци, в опит да скрие мащаба на загубите си от руската общественост.

Най-голямата размяна на загинали войници се състоя след втория кръг мирни преговори в Истанбул на 2 юни. Украйна получи общо 6057 тела на свои загинали войници като част от поетапната размяна.

Русия, според помощника на Кремъл и преговарящ Владимир Медински, си е върнала тогава 78 тела.

Киев обикновено не разкрива броя на убитите руски войници, които предава на Русия.

