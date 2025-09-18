Войната в Украйна:

Пеевски след гласуването по вота на недоверие: България няма да бъде соросоидна територия (ВИДЕО)

18 септември 2025, 17:04 часа 410 прочитания 0 коментара
Пеевски след гласуването по вота на недоверие: България няма да бъде соросоидна територия (ВИДЕО)

"България ще бъде държава и няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента след като петия поред вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков не успя да мине, тъй като за него гласуваха 101 депутати, а против 133, с което вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ внесоха.

Правителството ще изкара целия си мандат

Пеевски повтори отново обещанието си, че правителството ще изкара целия си мандат. "Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава, защото тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация, трябва да се научат какво е доблест, която им липсва на тях и аз ще им го покажа", каза още Пеевски. 

Очаквано вотът не мина

Припомняме, че днес за оставката на кабинета гласуваха вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Подкрепа дойде и от "Величие", които не бяха подписали вота, както и от "Възраждане". Последните обаче първоначално настояваха ПП-ДБ да подкрепят техен вот на недоверие.

В мотивите си вносителите ПП-ДБ, МЕЧ и АПС обвиняват кабинета в провал по въпросите на вътрешната сигурност и правосъдието. Според тях това води до "задълбочаване на проблема със завладяната държава, липса на справедливост и обедняване на българските граждани".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ключовият им аргумент е зависимостта на правителството от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Мотивите им обхващаха 80 страници. ОЩЕ: Пеевски пак спаси правителството. Петият вот на недоверие също не мина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Вот на недоверие Делян Пеевски 51 Народно събрание ДПС ново начало
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес