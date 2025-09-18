Пеевски след гласуването по вота на недоверие: България няма да бъде соросоидна територия (ВИДЕО)

"България ще бъде държава и няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия", каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента след като петия поред вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков не успя да мине, тъй като за него гласуваха 101 депутати, а против 133, с което вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ внесоха.

Правителството ще изкара целия си мандат

Пеевски повтори отново обещанието си, че правителството ще изкара целия си мандат. "Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава, защото тези хора трябва да разберат, че трябва да има демокрация, трябва да се научат какво е доблест, която им липсва на тях и аз ще им го покажа", каза още Пеевски.

Очаквано вотът не мина

Припомняме, че днес за оставката на кабинета гласуваха вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. Подкрепа дойде и от "Величие", които не бяха подписали вота, както и от "Възраждане". Последните обаче първоначално настояваха ПП-ДБ да подкрепят техен вот на недоверие.

В мотивите си вносителите ПП-ДБ, МЕЧ и АПС обвиняват кабинета в провал по въпросите на вътрешната сигурност и правосъдието. Според тях това води до "задълбочаване на проблема със завладяната държава, липса на справедливост и обедняване на българските граждани".

Ключовият им аргумент е зависимостта на правителството от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Мотивите им обхващаха 80 страници.