Как се приготвя месеница със сирене

Знаете ли как да получите пухкава, ароматна месеница със златиста коричка и богата млечна плънка? Отговорът е в добре омесено тесто, търпеливо втасване и правилно подреждане на слоевете с масло и сирене. В следващите редове описваме професионална, но лесна за следване последователност у дома.
Пухкава питка със сирене и кашкавал
Какво е месеница и с какво се отличава?
Месеницата е традиционен праздничен хляб от омесено тесто, който се разточва на кори, маже се с мазнина, поръсва се със сирене и се сгъва или усуква. В много региони я наричат още тутманик или масленица. Разликата с баницата е, че при месеницата тестото се меси и втасва, а корите са по-плътни и слоевете – по-изразени.
Необходими продукти
- 600-650 г бяло брашно
- 7 г суха мая или 20 г прясна
- 250 мл хладко мляко
- 80-100 мл вода, според брашното
- 2 яйца (1 за тестото + 1 за намазване)
- 60 мл олио или разтопено масло
- 1 с.л. захар и 1 ч.л. сол
- 300-350 г бяло сирене, натрошено
- 80-100 г масло за намазване на корите
Тесто и втасване – точната последователност
Смесете млякото, водата, захарта и маята и оставете да шупне. Прибавете яйцето, солта и олиото, после добавяйте брашното на части, докато получите меко, леко лепнещо тесто. Омесвайте 8-10 минути до гладкост. Оформете топка, намажете тънко с мазнина и оставете покрито да удвои обема си – около 60-90 минути според температурата.
Оформяне – три работещи варианта
Разделете тестото на 6-8 топки и ги оставете да отпочинат 10 минути.
Витa месеница: Разточете тънки кори, намажете с масло, поръсете сирене, навийте на руло и оформете охлюв в тавата.
На рулца: От всяка кора навийте руло, нарежете на парчета и подредете с разрез нагоре за „розички“.
На конци: Намажете щедро, прегънете кората няколко пъти, после я „издърпайте“ леко и навийте – така получавате пухкави влакна.
Финално втасване и печене
Намажете подредената месеница с тънък слой масло, покрийте и оставете за второ втасване 20-30 минути. Намажете с разбито яйце и, по желание, поръсете със сусам. Печете в предварително загрята фурна на 190°C (или 180°C с вентилатор) около 30-40 минути до равномерна златистост. Ако коричката се зачерви рано, покрийте рехаво с лист хартия.
Професионални тънкости за вкус и текстура
- Не добавяйте излишно брашно при месене.
- Масло между корите дава ясно изразени слоеве; олиото прави по-лека версия.
- Сиренето да е добре отцедено; ако е много солено, смесете с малко извара.
- Оставете изделието да почине 10 минути след изпичане – парата довършва слоевете и коричката не се смачква.
Чести грешки и как да ги избегнем
Гъсто, тежко тесто
- Причина: твърде много брашно.
- Решение: дръжте тестото меко и месете по-дълго.
Сурова среда
- Причина: висока температура и недоизпечен център.
- Решение: печете умерено и проверявайте с шиш.
Разтекла се плънка
- Причина: воднисто сирене или малко мазнина между слоевете.
- Решение: отцедете сиренето и мажете равномерно.
Бледа коричка
- Причина: липса на яйце или ниска температура.
- Решение: намажете с яйце и печете в загрята фурна.
Съхранение и подготовка предварително
Изпечената месеница се запазва 2-3 дни, покрита с кърпа и после в кутия. За претопляне използвайте фурна на 160-170°C за 8-10 минути – коричката се съживява, без да изсъхва. Може да оформите изделието в тавата и да го охладите за една нощ; на сутринта оставете 30-40 минути на стайна температура, намажете с яйце и печете по схемата.
Поднасяне и вариации
Сервирайте топла с купичка кисело мляко, айрян или доматена салата. За по-богат вкус добавете щипка кимион или черен пипер към сиренето. Може да вмъкнете тънки ленти мас отгоре за празничен аромат, или да замените част от сиренето с настърган кашкавал за поразтопена коричка.
Месеницата със сирене изглежда проста, но възнаграждава вниманието към детайлите. С меко тесто, търпеливо втасване и щедро намазване между корите получавате ясно изразени слоеве и пухкава вътрешност. Поддържайте умерена температура, оставете изделието да отпочине и сервирайте веднага. Така ще имате топла и вкусна месеница, която обединява семейството край масата.