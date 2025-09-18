Убийствено бягане на Световното в Токио! Американка стори нещо невиждано от 40 години (ВИДЕО)

Голямата звезда в бягането на една обиколка при жените - американката Сидни Маклафлин-Леврон, съвсем закономерно спечели световната титла на 400 метра гладко бягане! Макар и традиционно да участва в състезания на 400 метра с препятствия, сега Маклафлин-Леврон реши да се състезава без хърдели и се представи феноменално във финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио - с рекорд на световни първенства и резултат, какъвто светът не бе виждал от 40 години насам.

Не ѝ трябват препятствия: Сидни Маклафлин-Леврон е новата кралица на една обиколка

Сидни показа огромния си потенциал още в сериите, където с лекота финишираше пред всички останали - със запас, който подсказваше за нещо голямо на финала. Световният рекорд в дисциплината е на Марита Коч - 47.60 сек. Маклафлин-Леврон изглеждаше способна да го атакува - и въпреки дъждовното време в Токио, тя успя да се доближи на само 18 стотни от върховото постижение, записвайки второто най-бързо бягане в историята.

Това бе първа световна титла за Сидни на 400 метра гладко бягане, като тя има още три световни титли в други дисциплини - веднъж на 400 м с препятствия и два пъти в щафетата 4х400 м. Леврон има и четири олимпийски титли - по две на 400 м с препятствия и две на 4х400 м. Иначе на второ място в Токио финишира Марилейди Паулино с 47.98 сек. - трето най-добро време в историята. Бронзът остана за Салва Ейд Насер с 48.19 сек.

😳😳😳 SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE just ran 47.78!



THE FASTEST TIME IN 40 YEARS!!!!



WOW WOW WOW!!! pic.twitter.com/J2xganV92O — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) September 18, 2025