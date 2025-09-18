Войната в Украйна:

Убийствено бягане на Световното в Токио! Американка стори нещо невиждано от 40 години (ВИДЕО)

18 септември 2025, 17:10 часа 516 прочитания 0 коментара
Убийствено бягане на Световното в Токио! Американка стори нещо невиждано от 40 години (ВИДЕО)

Голямата звезда в бягането на една обиколка при жените - американката Сидни Маклафлин-Леврон, съвсем закономерно спечели световната титла на 400 метра гладко бягане! Макар и традиционно да участва в състезания на 400 метра с препятствия, сега Маклафлин-Леврон реши да се състезава без хърдели и се представи феноменално във финала на Световното първенство по лека атлетика в Токио - с рекорд на световни първенства и резултат, какъвто светът не бе виждал от 40 години насам.

Не ѝ трябват препятствия: Сидни Маклафлин-Леврон е новата кралица на една обиколка

Сидни показа огромния си потенциал още в сериите, където с лекота финишираше пред всички останали - със запас, който подсказваше за нещо голямо на финала. Световният рекорд в дисциплината е на Марита Коч - 47.60 сек. Маклафлин-Леврон изглеждаше способна да го атакува - и въпреки дъждовното време в Токио, тя успя да се доближи на само 18 стотни от върховото постижение, записвайки второто най-бързо бягане в историята.

ОЩЕ: Световен шампион на 100 метра се включи в Игрите за допингирани, за да бие рекорда на Юсейн Болт

Сидни Маклафлин-Леврон

Това бе първа световна титла за Сидни на 400 метра гладко бягане, като тя има още три световни титли в други дисциплини - веднъж на 400 м с препятствия и два пъти в щафетата 4х400 м. Леврон има и четири олимпийски титли - по две на 400 м с препятствия и две на 4х400 м. Иначе на второ място в Токио финишира Марилейди Паулино с 47.98 сек. - трето най-добро време в историята. Бронзът остана за Салва Ейд Насер с 48.19 сек.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Изненадите в Токио продължават! Аутсайдер избухна в точния момент и спечели световната титла на 1500 метра

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика Световно първенство по лека атлетика
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес