Как да приготвим най-вкусната баница с готови кори

Баницата е любима класика у нас, а с готови кори става бързо, удобно и много вкусно. В следващите редове ще ви покажем изпитан подход – от избора на продукти до печенето – така че баницата да е пухкава, сочна и със златиста коричка, която хрупка приятно и ухае на масло.

Необходимите продукти

1 пакет кори за баница (около 500 г, фини)

5 яйца

350 г краве сирене

200 г кисело мляко

½ ч.л. сода

80 г разтопено масло

60 мл олио

120 мл газирана вода (по желание за повече сочност)

щипка сол (само ако сиренето е по-несолено)

Тази комбинация осигурява плътен вкус и мека вътрешност, без да утежнява корите.

Подготовка на плънката

Разбийте яйцата с щипка сол. Разтворете содата в киселото мляко, изчакайте да шупне и прибавете към яйцата. Натрошете сиренето на едро – така във всяка хапка ще има отчетлива млечна нотка. Смесете всичко до гъста, кремообразна плънка. Разтопете маслото и го смесете с олиото – мазнината ще използваме за намазване между корите и за фино намазване отгоре.

Подреждане – слоевете са тайната

Намазнете леко тавата. Сложете първия лист и го напръскайте с 1-2 лъжици от маслената смес. Поставете втори лист и разнесете 3-4 лъжици от плънката. Продължете, като редувате две кори с мазнина и слой плънка, докато свършат продуктите. Ако корите са тънки, може да слагате плънка през лист. В средата полейте с няколко лъжици газирана вода – тя създава пара и пази трохата сочна. Завършете с кора, щедро намазана с масло, и срежете баницата на порции, за да се пече равномерно.

Печене – златиста коричка без пресушаване

Печете на средна решетка в загрята фурна 180-190°C около 35-40 минути, докато цветът стане равномерно златист. Ако горният слой се зачервява бързо, покрийте хлабаво с лист фолио и продължете печенето. Когато извадите баницата, напръскайте съвсем леко с 2-3 лъжици вода и покрийте с чиста кърпа за 5-7 минути – това омекотява коричката и улеснява рязането.

Тънкости за перфектен резултат

Корите: фините дават хрупкав край и нежни слоеве; „къпани“ или по-дебели носят повече дъвкавост.

Сиренето: най-добре е бяло саламурено, натрошено на едро. Ако е много солено, намалете щипката сол.

Мазнината: комбинацията от масло и олио дава аромат и предотвратява изсъхване.

Газирана вода: по желание за сочност; може да замените с 2-3 лъжици прясно мляко.

Подправки: класическият вариант е без добавки, но по желание сложете малко прясно смлян черен пипер или щипка чубрица.

Вариации, които си струва да опитате

Вита баница: навивайте корите с плънка на рула и ги подреждайте спираловидно. Получава се красив разрез и нежна структура.

„Мързелива“ баница: накъсайте корите, разбъркайте ги с плънката и изсипете всичко в тавата; удобен вариант, когато бързате.

По-богата заливка: разбийте 1 яйце с 150 мл прясно мляко и 1 с.л. масло, и полейте баницата 10 минути преди края – ще стане още по-пухкава.

Поднасяне и съхранение

Оставете да отпочине 10-15 минути и поднесете топла. Баницата е чудесна с кисело мляко или айрян. Ако остане, съхранявайте покрита при стайна температура до ден; за по-дълго – в хладилник. Подгрейте в умерена фурна, за да върнете хрупкавостта на корите. Може да замразите изпечени парчета, плътно увити; размразявайте в хладилник и стоплете във фурна.

Оборудване и фурна – малки настройки, голяма разлика

Използвайте метална тава с тънко дъно за по-енергично печене и хрупкави ръбове. Стъклените съдове държат топлината по-плавно и дават по-нежна коричка – увеличете времето с 5 минути. Вентилаторът ускорява покафеняването; ако го ползвате, намалете до 170-175°C. Винаги загрявайте предварително и печете на средна скара, за да не прегаря отдолу или отгоре.

С няколко точни стъпки – добра плънка, равномерно намазване и умерено печене – баницата с готови кори винаги става надеждно вкусна. Внимавайте със солеността на сиренето и не пресушавайте във фурната. Газираната вода или млечната заливка правят баницата сочна, а маслото носи онзи домашен аромат. Опитайте рецептата и споделете с приятели. Добър апетит!