Как да приготвим най-вкусните воденички по селски

Когато търсите евтино, засищащо и много ароматно ястие, воденичките по селски са верен приятел на домашната трапеза. Те искат малко повече търпение, но се отблагодаряват с плътен сос и нежна текстура. Коя е тайната? Добро почистване, правилно предварително сваряване и бавно задушаване с премерени подправки.

С тези воденички по селски - никой няма да остане гладен

Какви воденички да изберете?

Най-удачни са пилешките воденички – по-малки и по-бързи за омекване. Гледайте да са светли на цвят, без неприятен мирис и със запазена сочност. При по-едри воденички от пуйка времето на готвене се удължава. Винаги почиствайте ципите и остатъчните мембрани и, при нужда, разрежете по дължина, за да се измият добре отвътре.

Най-важните правила за готвене на пилешки воденички

Необходими продукти (за 4-6 порции)

800-900 г пилешки воденички

2 глави лук, нарязани на полумесеци

1 морков, на дребни кубчета

1 зелена чушка (или червена), на ленти

2 домата, обелени и нарязани (или 250 мл доматено пюре)

3 скилидки чесън, пресовани

1 чаена лъжичка сладък червен пипер

½ чаена лъжичка чубрица, щипка риган (по желание)

2 дафинови листа, 6-8 зърна черен пипер

80 мл олио или 50 мл олио + 20 г масло

120 мл бяло вино или вода

сол и прясно смлян черен пипер

връзка пресен магданоз

по желание: 1 чаена лъжичка брашно за леко сгъстяване

Подготовка преди готвене

Измийте воденичките добре под студена вода. Отстранете видимите ципи и парчета мазнина. Сложете ги в тенджера със студена вода и щипка сол, оставете да заврат и отпенете. Варете на тих огън, докато станат почти крехки. Прецедете, запазете част от бульона за соса и подсушете леко воденичките, за да се запечатат по-добре по-късно.

Начин на приготвяне

Загрейте мазнината в широка тенджера с дебело дъно. Сложете лука и щипка сол и гответе 4-5 минути до прозрачност. Добавете моркова и чушката и задушавайте още 2-3 минути. Прибавете предварително сварените воденички и ги запечатайте за кратко, като разбърквате. Отместете съда от огъня, сложете червения пипер, размесете и върнете на котлона. Добавете доматите и гответе до леко сгъстяване. Полейте с виното (или вода) и част от бульона от воденичките – колкото да покрие продуктите до половина. Сложете дафиновия лист и зърната пипер. Похлупете и задушавайте на тих огън, докато воденичките станат съвсем крехки и сосът се сгъсти. Овкусете с чесън, чубрица, риган (ако ползвате) и прясно смлян пипер. Посолете на вкус. Ако желаете по-плътен сос, разтворете брашното в малко студена вода и го добавете тънка струйка при бъркане. Поръсете с магданоз и оставете да „почине“ 5 минути преди сервиране.

Тънкости за крехки воденички

Крехкостта идва от две неща: предварително варене на тих огън и спокойно задушаване без кипене. Доматът носи плътност и лека киселинност, която омекотява влакната; червеният пипер дава цвят и аромат, но винаги се добавя извън силния огън, за да не горчи. Солта е най-добре да се коригира към края, защото сосът се редуцира и вкусът се усилва.

Супа с пилешки воденички

Варианти по селски вкус

С гъби: добавете 200 г гъби след лука за земен аромат.

С ориз: сложете 3-4 супени лъжици измит ориз заедно с доматите и долейте малко повече течност.

В гювеч: прехвърлете всичко в глинен съд след запечатването, покрийте и печете до пълна крехкост.

Пикантни: щипка люта чушка в края дава приятен пламък.

По-лек сос: пропуснете брашното и оставете сгъстяването да дойде от редукция.

С какво да поднесете?

Воденичките по селски обичат простата компания: топъл хляб, който да попие соса, печени картофи или задушен ориз. Кисели краставички, печени чушки или шарена салата добавят свежест. За по-богата трапеза поднесете и купичка айрян – балансира пикантността и прави ястието по-леко.

Истински вкусните воденички по селски се раждат от внимателно почистване, търпеливо предварително варене и бавно задушаване с няколко класически подправки. Когато запазите част от бульона и го превърнете в плътен сос, получавате ястие с характер и домашен уют. Рецептата позволява вариации според сезона, без да губи своя дух. Поднесете топло, споделете с близки и ще видите защо това е любима селска гозба.