Как се приготвя баница с прясно зеле

Когато искате нещо ароматно, лесно и щедро на порции, баницата с прясно зеле е чудесен избор. Тя съчетава хрупкави кори и сочна плънка, а резултатът е златиста коричка и мек, свеж вкус. По-долу ще намерите ясни стъпки, точни количества и практични съвети, за да получите стабилен резултат още от първия опит.
Необходими продукти
- 1 средна зелка (около 900 г), нарязана на тънко
- 1 голяма глава лук, ситно нарязана
- 8–10 кори за баница (фини точени)
- 80 г краве масло + 3 с.л. олио
- 3 яйца
- 200 г краве сирене, натрошено
- 150 г кисело мляко
- 1/2 ч.л. сода за хляб
- 1-1,5 ч.л. сол (на вкус)
- 1 ч.л. сладък червен пипер
- щипка черен пипер, щипка чубрица
- по желание: 1 малък стрък праз, нарязан тънко
Подготовка на плънката
Загрейте половината масло с олиото на умерен огън. Добавете лука (и праза, ако използвате) и задушете 3-4 минути до омекване. Сложете нарязаното зеле, половината сол и червения пипер. Бъркайте 8-10 минути, докато обемът спадне и течността почти се изпари. Свалете от огъня и оставете плънката да се охлади до топло. Това е важна стъпка – ако плънката е гореща, корите омекват прекалено и баницата се разкъсва при сглобяване.
Сос за корите и подготовка на тавата
Смесете киселото мляко със содата и оставете да шупне. Добавете разбитите яйца и 40 г разтопено масло. Получавате лек сос, който прави корите сочни отвътре и хрупкави отвън. Намажете тавата с масло и постелете първа кора, като краищата леко излизат над борда – те ще „заключат“ баницата в края.
Оформяне и печене
Подредете 2 кора върху дъното, като всяка леко намажете със соса. Разпределете тънък слой от зелевата плънка и поръсете част от сиренето. Повтаряйте: кори, сос, плънка, сирене. Работете на тънки слоеве – така баницата става равномерно сочна. Завършете с 2 кори отгоре, намажете обилно със соса и останалото масло. Прехвърлете стърчащите краища навътре. Надупчете повърхността с вилица, за да излиза парата. Печете в загрята фурна на 180-190°C около 35-45 минути, докато стане равномерно златиста. Ако горната кора се зачервява твърде бързо, покрийте внимателно с лист фолио и допечете на по-ниска решетка. Когато е готова, намажете леко с масло и напръскайте с няколко капки вода, после покрийте с кърпа за 5 минути.
Полезни съвети и чести грешки
- Нарязвайте зелето тънко – така омеква бързо и остава приятно сочно.
- Не пропускайте краткото задушаване: то извежда сладостта и изпарява излишната влага.
- Ако плънката е по-суха, добавете 2-3 с.л. вода в края на задушаването.
- Не прекалявайте със солта: сиренето също внася соленост.
- Оставете баницата да си „почине“ 10 минути след изваждане – корите се стягат и рязането е чисто.
Вариации по вкуса ви
С копър и чесън: добавете 1 скилидка счукан чесън към охладената плънка и малка връзка копър за свежест.
Постна версия: заменете маслото само с олио и пропуснете яйцата и сиренето; увеличете зелето до 1,2 кг.
С домашни кори: ако разточвате сами, печете на 190°C и удължете времето с 5-10 минути, защото корите са по-дебели.
Частично върху плоча: леко запичане на дъното в гореща фурна за първите 10 минути дава изразена хрупкавост.
Съхранение и затопляне
Останалата баница съхранявайте в кутия в хладилник до 48 часа. За да върнете хрупкавостта, затоплете парчетата в загрята фурна на 180°C за 7-10 минути, а не в микровълнова. Може да замразите цели парчета до 2 месеца, добре увити. Размразявайте в хладилник и запечете кратко преди сервиране.
С какво да поднесете?
Баницата с прясно зеле върви отлично с лъжица кисело мляко или айран. Пресни домати, люта чушка или салата от печени чушки допълват сладникавия вкус на зелето. Топла е сочна и мека, а студена се реже като по учебник – удобна е за кутия за обяд или пикник.
Ако търсите баница, която е едновременно лека и питателна, този вариант с прясно зеле ще ви стане любима. Процесът е ясен: кратко задушаване, тънки слоеве и умерена температура. Следвайте стъпките и овкусете с мярка – резултатът е коричка, която пука, и плънка, която остава сочна. С няколко дребни трика ще получите стабилен, повторяем успех у дома.