Как се приготвя баница с прясно зеле

Когато искате нещо ароматно, лесно и щедро на порции, баницата с прясно зеле е чудесен избор. Тя съчетава хрупкави кори и сочна плънка, а резултатът е златиста коричка и мек, свеж вкус. По-долу ще намерите ясни стъпки, точни количества и практични съвети, за да получите стабилен резултат още от първия опит.

Необходими продукти

1 средна зелка (около 900 г), нарязана на тънко

1 голяма глава лук, ситно нарязана

8–10 кори за баница (фини точени)

80 г краве масло + 3 с.л. олио

3 яйца

200 г краве сирене, натрошено

150 г кисело мляко

1/2 ч.л. сода за хляб

1-1,5 ч.л. сол (на вкус)

1 ч.л. сладък червен пипер

щипка черен пипер, щипка чубрица

по желание: 1 малък стрък праз, нарязан тънко

Подготовка на плънката

Загрейте половината масло с олиото на умерен огън. Добавете лука (и праза, ако използвате) и задушете 3-4 минути до омекване. Сложете нарязаното зеле, половината сол и червения пипер. Бъркайте 8-10 минути, докато обемът спадне и течността почти се изпари. Свалете от огъня и оставете плънката да се охлади до топло. Това е важна стъпка – ако плънката е гореща, корите омекват прекалено и баницата се разкъсва при сглобяване.

Сос за корите и подготовка на тавата

Смесете киселото мляко със содата и оставете да шупне. Добавете разбитите яйца и 40 г разтопено масло. Получавате лек сос, който прави корите сочни отвътре и хрупкави отвън. Намажете тавата с масло и постелете първа кора, като краищата леко излизат над борда – те ще „заключат“ баницата в края.

Оформяне и печене

Подредете 2 кора върху дъното, като всяка леко намажете със соса. Разпределете тънък слой от зелевата плънка и поръсете част от сиренето. Повтаряйте: кори, сос, плънка, сирене. Работете на тънки слоеве – така баницата става равномерно сочна. Завършете с 2 кори отгоре, намажете обилно със соса и останалото масло. Прехвърлете стърчащите краища навътре. Надупчете повърхността с вилица, за да излиза парата. Печете в загрята фурна на 180-190°C около 35-45 минути, докато стане равномерно златиста. Ако горната кора се зачервява твърде бързо, покрийте внимателно с лист фолио и допечете на по-ниска решетка. Когато е готова, намажете леко с масло и напръскайте с няколко капки вода, после покрийте с кърпа за 5 минути.

Полезни съвети и чести грешки

Нарязвайте зелето тънко – така омеква бързо и остава приятно сочно.

Не пропускайте краткото задушаване: то извежда сладостта и изпарява излишната влага.

Ако плънката е по-суха, добавете 2-3 с.л. вода в края на задушаването.

Не прекалявайте със солта: сиренето също внася соленост.

Оставете баницата да си „почине“ 10 минути след изваждане – корите се стягат и рязането е чисто.

Вариации по вкуса ви

С копър и чесън: добавете 1 скилидка счукан чесън към охладената плънка и малка връзка копър за свежест.

Постна версия: заменете маслото само с олио и пропуснете яйцата и сиренето; увеличете зелето до 1,2 кг.

С домашни кори: ако разточвате сами, печете на 190°C и удължете времето с 5-10 минути, защото корите са по-дебели.

Частично върху плоча: леко запичане на дъното в гореща фурна за първите 10 минути дава изразена хрупкавост.

Съхранение и затопляне

Останалата баница съхранявайте в кутия в хладилник до 48 часа. За да върнете хрупкавостта, затоплете парчетата в загрята фурна на 180°C за 7-10 минути, а не в микровълнова. Може да замразите цели парчета до 2 месеца, добре увити. Размразявайте в хладилник и запечете кратко преди сервиране.

С какво да поднесете?

Баницата с прясно зеле върви отлично с лъжица кисело мляко или айран. Пресни домати, люта чушка или салата от печени чушки допълват сладникавия вкус на зелето. Топла е сочна и мека, а студена се реже като по учебник – удобна е за кутия за обяд или пикник.

Ако търсите баница, която е едновременно лека и питателна, този вариант с прясно зеле ще ви стане любима. Процесът е ясен: кратко задушаване, тънки слоеве и умерена температура. Следвайте стъпките и овкусете с мярка – резултатът е коричка, която пука, и плънка, която остава сочна. С няколко дребни трика ще получите стабилен, повторяем успех у дома.