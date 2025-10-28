Войната в Украйна:

Как се приготвя известният славянски гювеч в тенджера

28 октомври 2025, 19:25 часа 0 коментара
Съдържание:

Славянският гювеч е едно от онези ястия, които ни връщат към вкуса на детството – богат на аромати, цветен и щедър. Макар че обикновено се пече бавно в глинен съд, можете да го приготвите и в тенджера, без да губи от своята сочност и вкус. Как се постига този баланс между простота и изобилие?

Какво отличава славянския гювеч?

Класическият вариант съчетава крехко свинско или телешко, ориз и пъстра селекция зеленчуци – лук, морков, чушки, домати, картофи, грах, зелен фасул, понякога патладжан или гъби. Подправките са семпли, но точни: сол, черен пипер, червен пипер, дафинов лист, щипка чубрица и пресен магданоз накрая. Приготвен в тенджера, ястието остава с нежно месо и ронлив ориз.

Необходими продукти

За 4-6 порции ще са ви нужни:

  • 600-700 г свинско от плешка или врат (може и телешко или микс)
  • 1 ч. ч. ориз, измит
  • 1 глава лук, 2 скилидки чесън, 1 морков
  • 1 зелена и 1 червена чушка
  • 2 картофа, 150 г гъби (по желание)
  • 1 ч. ч. домати от консерва или настъргани пресни
  • 1 ч. ч. бульон или вода + 100 мл бяло вино (по желание)
  • дафинов лист, 1 ч. л. червен пипер, сол и черен пипер
  • 5-6 с. л. олио, пресен магданоз

Вегетариански вариант: пропуснете месото и добавете повече картофи, гъби и зелен фасул.

ориз

Подготовка на продуктите

Нарежете месото на средни хапки и го подсушете, за да се запечата добре. Лукът и морковът се режат ситно; чушките и картофите – на кубчета; гъбите – на филийки. Измийте ориза до избистряне на водата, за да остане ронлив.

Приготвяне в тенджера

  1. Загрейте олиото, запържете месото на силен огън до златисти краища и го извадете.
  2. В същата мазнина задушете лук, морков и чесън 3-4 минути; добавете чушките и гъбите, посолете щипка.
  3. Върнете месото, сложете червен пипер, налейте виното (ако ползвате) и оставете алкохолът да се изпари.
  4. Сложете доматите, дафинов лист и бульона/водата. Оставете да къкри 10-12 минути.
  5. Добавете измития ориз и картофите. Долейте гореща вода така, че да има около 2½ обема течност спрямо ориза (включително доматите). Гответе бавно 15-18 минути, без често бъркане.
  6. Овкусете със сол и черен пипер, похлупете и оставете 10 минути почивка. Поръсете с магданоз.

тенджера

Вариант в тенджера под налягане

Запечатайте месото и задушете лука, добавете домати, дафинов лист, бульон и картофи. Гответе 10 минути на високо налягане, после естествено изпускане 10 минути. Отворете, прибавете ориза и при нужда още гореща вода (прибл. 2:1 към ориза); довършете без капак 10-12 минути до поемане на течността.

Тънкости за максимален вкус

Запечатването е ключът. Не претрупвайте тенджерата – работете на порции.

Правилната течност. Ако доматът е много кисел, щипка захар балансира вкуса.

Оризът. Дългозърнест или стандартен български ориз дава най-добра структура.

Зеленчуков баланс. Осолете и отцедете патладжана; грахът и фасулът придават пъстрота.

Поднасяне. Оставете ястието да отпочине – сосът се сгъстява естествено.

ориз с домати

Сервиране и вариации

Поднесете гювеча топъл, поръсен с пресен магданоз и лъжица гъсто кисело мляко – киселинността освежава богатия сос. Добре му стои хрупкав селски хляб или туршия. Месото може да е свинско, телешко или смес, а за по-лек вкус ползвайте пилешко бутче, като съкратите първоначалното къкрене. Вегетарианската версия изпъква със сезонни зеленчуци – патладжан, тиквичка, зелен фасул, грах – и щипка риган. Ако предпочитате, оризът може да се замени с булгур.

Чести грешки и как да ги избегнете

Преварен ориз: твърде много течност или бъркане.

Сурови картофи: режете равномерно и добавяйте навреме.

Много подправки: червеният пипер е водещ; чубрицата е само акцент.

Без сол в началото: щипка сол при задушаването извлича сладост от лука.

Славянският гювеч в тенджера е практична алтернатива на печенето в глинен съд, без компромис с вкуса. Ключът е в добрата подготовка, запечатването на месото и точния момент за добавяне на ориза и картофите. Ако бързате, вариантът под налягане спестява време, а резултатът остава сочен и ароматен. С правилното съотношение на течности и щипка търпение ще получите гювеч, който радва и погледа, и апетита.

