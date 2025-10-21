Войната в Украйна:

Как се приготвят кюфтета по чирпански в тенджера

21 октомври 2025, 19:29 часа 0 коментара
Как се приготвят кюфтета по чирпански в тенджера

Съдържание:

Кюфтетата по чирпански са онова домашно ястие, което събира на масата цялото семейство. Правят се с малки кюфтенца и зеленчуков сос, който къкри бавно в тенджера. В следващите редове ще ви покажем лесен и надежден начин за сочни кюфтета, ароматен сос и онзи вкус, който помним от детството.

Кюфтета по чирпански без пържене - ще се топят в устата

Необходими продукти

За кюфтетата: 500 г кайма (смес), 1 яйце, 1 малка глава лук, филия бял хляб (накиснат и изцеден) или 2 с. л. галета, 1 с. л. ситно нарязан магданоз, 1/2 ч. л. сол, черен пипер на вкус, щипка кимион по желание, брашно за овалване и малко олио за запечатване.

Традиционна рецепта за вкусни кюфтета по чирпански

За соса: 2 глави лук, 2 моркова, 1 зелена чушка, 1 стрък целина (или листа), 2-3 картофа, 400-800 г домати от консерва/буркан, 1-2 с. л. брашно, 1-2 ч. л. червен пипер, дафинов лист, чубрица и магданоз, сол, черен пипер и 3-4 с. л. олио. По желание: 1-2 скилидки чесън, щипка захар за баланс, телешки или пилешки бульон вместо вода.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

тенджера, готвене

Подготовка на кюфтетата

Смесете каймата с яйцето, ситно нарязания лук, изцедения хляб (или галетата), подправките и магданоза. Омесете кратко, колкото да се съединят съставките, и оставете за 10-15 минути в хладилник. Оформете дребни кюфтенца, оваляйте ги в брашно и ги запечатайте в 2-3 с. л. олио до леко зачервяване. Не търсим пълно изпичане – целта е да „захванат“ форма и да дадат вкус на соса.

Яйца по чирпански: по какво се различават от обикновените

Приготвяне на зеленчуковият сос 

В тенджера загрейте олиото и сложете лука с щипка сол да омекне. Добавете морковите и целината, а после и чушката. Когато зеленчуците поомекнат, прибавете брашното и червения пипер, разбъркайте 30-40 секунди, за да се разтвори вкусът, и веднага сипете доматите. Допълнете с чаша гореща вода или бульон, сложете дафиновия лист, щипка чубрица и, ако ползвате, чесъна. Оставете да заври и намалете огъня да къкри.

кюфтета по чирпански

Сглобяване и варене в тенджера

Пуснете внимателно запечатаните кюфтенца в соса – те трябва да са почти покрити. Ако ползвате картофи, добавете ги на кубчета с кюфтетата. Варете на тих огън 25-35 минути, докато кюфтенцата се сготвят, а картофите омекнат. Регулирайте гъстотата: при нужда долейте малко вода; ако е рядко, оставете без капак за няколко минути да се редуцира. Накрая опитайте на сол и черен пипер и поръсете пресен магданоз.

С тази рецепта кюфтенцата по чирпански ще са по-вкусни от всякога

Полезни съвети за перфектен резултат

Не премесвайте каймата – става жилава. Хлябът или галетата задържат соковете и правят кюфтетата пухкави. Запечатването в малко мазнина добавя вкус и предотвратява разпадане в соса. Сгъстяването с брашно и червен пипер дава класическия цвят и плътен вкус; ако предпочитате по-лека версия, пропуснете брашното и оставете доматите да се редуцират по-дълго. Щипка захар балансира киселинността на доматите, а дафиновият лист и чубрицата носят познатия „домашен“ аромат.

кюфтета

Гарнитури и поднасяне

Поднесете кюфтетата по чирпански с пресен хляб или с ориз. Кисели краставички и зелена салата дават свежест към плътния сос. Ако готвите за следващия ден, оставете ястието да изстине и приберете в кутия в хладилника – на следващия ден вкусът е още по-хармоничен. Загрявайте на слаб огън с лъжица вода, за да запазите консистенцията на соса.

Тайната на най-вкусните кюфтета по Чирпански

Чести грешки и как да ги избегнете

  1. Кюфтенца, които се разпадат, подсказват липса на свързващ елемент или прекалено силен огън. Добавете яйце и малко изцеден хляб/галета и дръжте на тих огън.
  2. Груба текстура на соса? Задушавайте лука по-дълго, преди брашното и червения пипер.
  3. Прекалено кисел вкус? Щипка захар или малко морков закръглят аромата.

Как се приготвят кюфтета по чирпански с ориз?

Кюфтетата по чирпански в тенджера са класика, която не изисква сложни техники, но се отплаща с богат вкус. С правилната подготовка на кюфтетата, кратко запечатване и търпеливо къкрене получавате нежни хапки в плътен зеленчуков сос. Регулирайте гъстотата според предпочитанията си и не забравяйте финала с пресен магданоз.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
тенджера кюфтета по чирпански
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес