Как се приготвят кюфтета по чирпански в тенджера

Кюфтетата по чирпански са онова домашно ястие, което събира на масата цялото семейство. Правят се с малки кюфтенца и зеленчуков сос, който къкри бавно в тенджера. В следващите редове ще ви покажем лесен и надежден начин за сочни кюфтета, ароматен сос и онзи вкус, който помним от детството.

Необходими продукти

За кюфтетата: 500 г кайма (смес), 1 яйце, 1 малка глава лук, филия бял хляб (накиснат и изцеден) или 2 с. л. галета, 1 с. л. ситно нарязан магданоз, 1/2 ч. л. сол, черен пипер на вкус, щипка кимион по желание, брашно за овалване и малко олио за запечатване.

За соса: 2 глави лук, 2 моркова, 1 зелена чушка, 1 стрък целина (или листа), 2-3 картофа, 400-800 г домати от консерва/буркан, 1-2 с. л. брашно, 1-2 ч. л. червен пипер, дафинов лист, чубрица и магданоз, сол, черен пипер и 3-4 с. л. олио. По желание: 1-2 скилидки чесън, щипка захар за баланс, телешки или пилешки бульон вместо вода.

Подготовка на кюфтетата

Смесете каймата с яйцето, ситно нарязания лук, изцедения хляб (или галетата), подправките и магданоза. Омесете кратко, колкото да се съединят съставките, и оставете за 10-15 минути в хладилник. Оформете дребни кюфтенца, оваляйте ги в брашно и ги запечатайте в 2-3 с. л. олио до леко зачервяване. Не търсим пълно изпичане – целта е да „захванат“ форма и да дадат вкус на соса.

Приготвяне на зеленчуковият сос

В тенджера загрейте олиото и сложете лука с щипка сол да омекне. Добавете морковите и целината, а после и чушката. Когато зеленчуците поомекнат, прибавете брашното и червения пипер, разбъркайте 30-40 секунди, за да се разтвори вкусът, и веднага сипете доматите. Допълнете с чаша гореща вода или бульон, сложете дафиновия лист, щипка чубрица и, ако ползвате, чесъна. Оставете да заври и намалете огъня да къкри.

Сглобяване и варене в тенджера

Пуснете внимателно запечатаните кюфтенца в соса – те трябва да са почти покрити. Ако ползвате картофи, добавете ги на кубчета с кюфтетата. Варете на тих огън 25-35 минути, докато кюфтенцата се сготвят, а картофите омекнат. Регулирайте гъстотата: при нужда долейте малко вода; ако е рядко, оставете без капак за няколко минути да се редуцира. Накрая опитайте на сол и черен пипер и поръсете пресен магданоз.

Полезни съвети за перфектен резултат

Не премесвайте каймата – става жилава. Хлябът или галетата задържат соковете и правят кюфтетата пухкави. Запечатването в малко мазнина добавя вкус и предотвратява разпадане в соса. Сгъстяването с брашно и червен пипер дава класическия цвят и плътен вкус; ако предпочитате по-лека версия, пропуснете брашното и оставете доматите да се редуцират по-дълго. Щипка захар балансира киселинността на доматите, а дафиновият лист и чубрицата носят познатия „домашен“ аромат.

Гарнитури и поднасяне

Поднесете кюфтетата по чирпански с пресен хляб или с ориз. Кисели краставички и зелена салата дават свежест към плътния сос. Ако готвите за следващия ден, оставете ястието да изстине и приберете в кутия в хладилника – на следващия ден вкусът е още по-хармоничен. Загрявайте на слаб огън с лъжица вода, за да запазите консистенцията на соса.

Чести грешки и как да ги избегнете

Кюфтенца, които се разпадат, подсказват липса на свързващ елемент или прекалено силен огън. Добавете яйце и малко изцеден хляб/галета и дръжте на тих огън. Груба текстура на соса? Задушавайте лука по-дълго, преди брашното и червения пипер. Прекалено кисел вкус? Щипка захар или малко морков закръглят аромата.

Кюфтетата по чирпански в тенджера са класика, която не изисква сложни техники, но се отплаща с богат вкус. С правилната подготовка на кюфтетата, кратко запечатване и търпеливо къкрене получавате нежни хапки в плътен зеленчуков сос. Регулирайте гъстотата според предпочитанията си и не забравяйте финала с пресен магданоз.