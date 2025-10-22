Мариновано зеле в буркани: Без варене и без дълго чакане

Салата от мариновано зеле може да се приготви вечерта, а на следващия ден е готова за сервиране. Без стерилизация, без дълго чакане и с пълен набор от витамините, съдържащи се в популярния есенен зеленчук. Основната тайна на тази рецепта е в баланса, зелето остава хрупкаво, зеленчуците - сочни, а маринатата - леко пикантна, без излишна киселина.

Мариновано зеле в буркани

За приготвянето му са необходими следните съставки:

прясно зеле - 1 кг

морков - 200 гр

сладък пипер - 250 гр

лук - 150 гр

захар - 4 с. л.

сол - 1 с. л.

олио - 50 - 70 мл

оцет - 4 - 5 с. л.

зрънца черен пипер - 8 бр.

дафинов лист - 4 бр.

Настържете зелето или го нарежете на тънко, но не прекалено ситно, за да запазите приятната хрупкавост. Настържете морковите на едро ренде. Нарежете чушката на лентички, а лука на полукръгчета. Смесете всички зеленчуци в голяма купа. Добавете сол, захар, олио и оцет - всичко наведнъж. Разбъркайте добре, омесете малко с ръце, за да се отдели сокът от зеленчуците. Изсипете в буркани, затворете плътно и охладете.

Защо киселото зеле става с неприятен вкус?

След 12–24 часа салатата е готова за консумация. Но, както казват опитни готвачи, на втория или третия ден вкусът става още по-богат.

Ако обичате пикантно, добавете щипка лют черевен пипер или няколко скилидки чесън в салатата. Заменете оцета с ябълков оцет за по-мек, плодов вкус. Сервирайте с картофи или месо - тази салата е идеална за домашно приготвени ястия, особено в студения сезон.

Още една рецепта за мариновано зеле в буркани

Необходими са ви следните съставки:

бяло зеле - 1,5 кг

моркови - 400 гр

захар - 50 гр

сол - 40 гр

дафинов лист - 2 бр.

пипер на зърна - 6 бр.

вода - 1,5 литра

оцет 9% - 5 супени лъжици.

Кои са най-добрите дни за приготвяне на кисело зеле според лунния календар?

Първо измийте зелето и го нарежете на тънки лентички, поставете го в голяма купа. Измийте морковите, обелете ги и ги настържете на едро ренде, сложете ги в купа със зелето. Разбъркайте и леко стиснете с ръце.

Стерилизирайте бурканите и капачките, като използвате предпочитания от вас метод. Поставете дафинов лист и зърна черен пипер на дъното на бурканите.

Поставете зелето в бурканите, плътно или рехаво - зависи от вас. Ако искате да има много саламура в буркана, не е необходимо да слагате зелето твърде плътно.

Налейте вода в тенджера, добавете захар и сол и оставете да заври. Залейте с оцета и веднага разсипете в буркани. Затворете със стерилизирани капаци, покрийте с кърпа, докато изстинат напълно, след което охладете в хладилник. Хрупкавото зеле в оцетна саламура за зимата е готово.

Добър апетит!

