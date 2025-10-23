Най-вкусната есенна гъбена супа, която стопля душата

Тази гъбена супа с киноа и спанак е най-вкусната, която някога сте опитвали. Тази неустоима супа, приготвена с пресни диви гъби, просто моли да бъде добавена към вашата колекция от вегетариански рецепти. Това е перфектната супа за обяд в прохладен есенен ден!

Необходими съставки за гъбена супа с киноа и спанак:

200 г пресни горски гъби (манатарка, трепетлика, брезова манатарка, махавица);

100 г пресен спанак;

40 г червена киноа;

1 голяма глава лук;

1 морков;

2-3 средни картофа;

растително масло;

сол и черен пипер на вкус;

зелени билки за сервиране.

Начин на приготвяне на гъбена супа с киноа и спанак, стъпка по стъпка

Измийте гъбите и ги нарежете на кубчета. Залейте с вода и оставете да заври. Отцедете излишната вода. Добавете прясна вода и оставете да къкри 20 минути. Прецеждаме гъбения бульон, прехвърляме сварените гъби в цедка и оставяме бульона да се отцеди.

Нарежете на ситно голяма глава лук. Налейте 2 супени лъжици рафинирано растително масло в тенджера с дебело дъно и добавете нарязания лук. Добавете 3 супени лъжици гъбен бульон. Задушете лука на среден огън за 5 минути, докато бульонът се изпари.

Добавете сварените гъби към пържения лук. Запържете гъбите и лука на среден огън за 7 минути, като разбърквате, за да не загорят. Нарежете обелените картофи на едри кубчета. Нарежете морковите на колелца. Сложете нарязаните зеленчуци в тигана със сотираните гъби.

Добавете червената киноа. Можете да изплакнете киноата със студена вода, тъй като някои сортове могат да бъдат горчиви. Изсипете гъбения бульон. Добавете сол на вкус. Оставете да заври. Варете на слаб огън 20-25 минути.

Отстранете листата от пресните стъбла на спанака. Стъблата на спанака са жилави и негодни за консумация. Накиснете листата на спанака в студена вода и изплакнете обилно. Изстискайте добре изплакнатия спанак и го нарежете. Пет минути преди супата да е готова, добавете нарязания спанак в тенджерата. Две до три минути са достатъчни, за да се сварят крехките листа на спанака. Ако го готвите по-дълго, цветът ще се промени от яркозелен на кафяв.

Разпределете гъбената супа с киноа и спанак в купички, поръсете с прясно смлян черен пипер и гарнирайте с билки. Сервирайте топла или гореща. Ако диетата ви позволява заквасена сметана, добавете 1-2 чаени лъжички.

Знаете ли, че можете да замразите гъбена супа за бъдеща употреба

Сварете голяма тенджера супа и изяжте половината от нея. Изсипете останалата гореща супа в съдове с капак или малки кофички. Оставете да се охлади до стайна температура. Поставете затворените съдове със супа във фризера върху равна повърхност.

Температурата на фризера не трябва да е по-висока от -18°C. Замразената гъбена супа ще се запази до 9 месеца, идеална за обяд или лека вечеря! Просто размразявайте и затопляйте отново, когато е необходимо.

Добър апетит!

