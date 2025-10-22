Две рецепти за домашно желе, които превръщат ябълките и дюлите в сладко изкушение

Когато есента донесе изобилие от ябълки и дюли, няма по-добър начин да ги запазите за по-дълго време от домашното желе. С няколко прости стъпки и естествен подсладител като мед можете да приготвите ароматно ябълково желе – гъсто, златисто и вкусно. А ако искате нещо по-различно, опитайте и варианта с дюли, джинджифил и лайм – свежо, леко пикантно и идеално за зимни сутрини.

Ябълково желе с мед

Когато имате много ябълки, искате да направите нещо специално с тях. Опитайте това вкусно ябълково желе. Гъсто е като мармалад и се маже върху хляб като масло!

Необходими съставки:

1 кг ябълки;

200 мл вода;

100 г мед.

Как да си направим ябълково желе с мед

Почистете семките на ябълките. Има специален инструмент за отстраняване на семките на ябълките, който улеснява бързото обелване на големи количества ябълки. Отстранете всички видими повреди по кората. За желето използвайте узрели ябълки без признаци на разваляне.

Нарежете обелените и почистени от семките ябълки на малки резени. Сложете ги в голяма, широка тенджера и добавете вода. Колкото по-ситно са нарязани ябълките, толкова по-кратко е времето за готвене и толкова повече витамини ще запазят.

Покрийте тенджерата плътно с капак. Загрейте ябълките до кипене. Варете 12-15 минути на среден огън. Времето за готвене зависи от сорта ябълки; някои може да се сварят по-бързо. Когато видите, че ябълковата пулпа се е превърнала в каша, свалете тенджерата от котлона. Задържането на капака ускорява процеса на готвене.

Сложете сварените ябълки в гевгир и поставете голяма купа под гевгира. С лъжица прецедете ябълките през цедка. Само кората на ябълката трябва да остане върху металната мрежа, а течността и пасираната пулпа трябва да са в купата.

Върнете пюрето в тенджерата, оставете да заври и оставете да къкри 2-3 минути. След това оставете пюрето да престои 5-10 минути. Ябълковото пюре трябва да се охлади до 80-85 градуса по Целзий.

Добавете мед към ябълковото пюре. Разбъркайте добре желето, докато медът се разтвори напълно. Някои смятат, че е опасно да се загрява медът до кипене, камо ли да се готви на 100 градуса по Целзий за дълги периоди, вярвайки, че ще се образуват канцерогенни вещества. Витамините в меда обаче определено ще се загубят при варене, поради което добавяме меда към желето, докато е горещо, а не ври.

Измийте бурканите старателно с топла вода и сода бикарбонат, изплакнете с вряла вода и стерилизирайте на пара (или подсушете във фурна). Съдомиялната машина също е чудесен инструмент за стерилизиране на буркани.

Поставете ябълковото желе и меда в чисти, сухи буркани, покрийте с капаци, и ги завийте плътно. Обърнете бурканите с дъното нагоре върху капаците. Увийте ги в дебело одеяло или хавлиена кърпа и ги оставете на стайна температура, докато се охладят напълно.

Приберете желето от ябълки и мед в хладилник. То ще запази вкуса и аромата си в продължение на няколко месеца.

Желе от дюли

Необходими съставки:

700 г дюли

5 г пресен корен от джинджифил

1 лайм

100 мл кокосова вода

500 г желираща захар 2:1

Как да си направим желе от дюли

Изтъркайте добре дюлите от мъха. Измийте дюлите, нарежете ги на едри кубчета и ги оставете да заврат със 700 мл вода. Покрийте и оставете да къкри около 20 минути, докато омекнат.

Поставете цедка върху купа, поставете в нея тензух и изсипете сместа от дюли върху нея. Съберете стичащия се сок и оставете сместа да се охлади. Изстискайте останалите плодове от тензуха.

Обелете и нарежете джинджифила на ситно. Измийте лайма с гореща вода. Настържете ситно кората и изстискайте сока от плода. Измерете около 650 мл сок от дюля и долейте до 750 мл с кокосова вода и сок от лайм. Оставете да заври във висока тенджера с желиращата захар 2:1, джинджифила и кората от лайм, като разбърквате от време на време. Оставете желето да къкри 4 минути, като разбърквате от време на време.

След успешен тест за втвърдяване, веднага изсипете горещото желе в чисти буркани, като разпределите джинджифила равномерно. Затворете бурканите и ги оставете да се охладят.

