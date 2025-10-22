Гъста, ароматна и засищаща: Бърза есенна яхния, която ще ви стане любима

Когато навън е мразовито, ви се иска нещо стоплящо и уютно. Няма нищо по-хубаво от яркооранжева тиква, подправена с ароматни подправки. С месо и леща, ястието е толкова засищащо, че не ви е нужна супа или салата. Купа яхния е пълноценно и балансирано хранене за възрастен.

Още: Ще се влюбите: Това е най-свежият тартар за края на лятото

Необходими съставки за яхния от тиква с кайма и леща

300 г кайма;

500 г обелена тиквена пулпа;

120 г червена леща;

80 г лук;

1 чаена лъжичка смлян лют червен пипер;

1 чаена лъжичка смляна куркума;

зехтин;

канела, индийско орехче;

бахар, чесън на прах;

сол на вкус;

вода или пилешки бульон;

зеленина за декорация.

Още: Бърза кремообразна майонеза – без олио, без соя и без компромис с вкуса

Как да приготвим яхния от тиква с кайма и леща, стъпка по стъпка

Нарежете лука на ситно. Загрейте малко зехтин в дълбок уок тиган или тенджера. Добавете нарязания лук към загрятото олио.

Добавете една чаена лъжичка смлян лют червен пипер към лука и задушете за няколко минути, докато лукът омекне и стане прозрачен. Ако не харесвате пикантна храна, заменете смленият лют червен пипер с любимата си подправка за месо.

След като лукът покафенее, можете да добавите каймата. Сложете охладената кайма в тигана и я намачкайте с вилица или шпатула, за да избегнете големи бучки. Запържете каймата и лука за няколко минути на среден огън.

Още: Тази рецепта за карфиол ще накара дори най-големите скептици да поискат още

Можете да приготвите това ястие с прясна или замразена тиква. Обелете тиквата, като отстраните и семките. Преместете пържената кайма настрани и добавете нарязаната тиква. Ако е замразена, просто я изплакнете с хладка вода в гевгир; размразяване не е необходимо. Смесете тиквата със смляното месо и поръсете отгоре с червена леща.

Добавете подправките. Добавете по една чаена лъжичка чесън на прах и по една чаена лъжичка смляна куркума. Добавете щипка настъргано индийско орехче и четвърт чаена лъжичка смляна канела. Това са традиционни подправки, използвани за овкусяване на тиква.

Залейте с гореща вода или горещ пилешки бульон. Ще ви трябват около 3/4 литра течност. Оставете яхнията да заври. Подправете със сол на вкус, за предпочитане морска сол. Покрийте тенджерата с капак, оставяйки малък отвор за излизане на парата. Гответе на слаб огън за 35-40 минути, като разбърквате от време на време, за да не загори.

Гарнирайте яхнията от тиква с кайма и леща със ситно нарязани билки и сервирайте топла. По желание добавете кисело мляко или заквасена сметана.

Още: Есента идва, но вкусът на лятото остава – най-вкусният доматен сос

Тази засищаща, вкусна и гъста тиквена яхния с кайма и леща е идеална за този период от годината. Това е бърза и лесна рецепта за обяд или вечеря през седмицата. Червената леща се готви бързо и не изисква предварителна подготовка.

Тази ароматна яхния с тиква събира в една купа всичко, което търсим през студените дни – топлина, вкус и уют. Съчетава нежната сладост на тиквата с плътността на каймата и червената леща, а подправките добавят онзи домашен, стоплящ аромат, който прави всяка хапка истинско удоволствие. Поднесете я с парче пресен хляб и се насладете на простото щастие на една добре приготвена домашна храна.

Добър апетит!

Още: За уникален вкус: Ето как да консервирате домати като шеф-готвач