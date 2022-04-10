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Наслада за небцето: Ароматен домашен ябълков пай с лешници

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Наслада за небцето: Ароматен домашен ябълков пай с лешници
Снимка: iStock

Всички сме гледали по филмите онези ябълкови или черешови пайове, по които точим зъби. Е, този, който ще ви представим днес е същия и се приготвя много лесно.

Внимавате ли? Започваме!

Необходими продукти:

ябълки - 3 бр.

пшенично брашно - 300 г

бакпулвер - 1 пакетче /10 г/

канела - 1 пакетче

пчелен мед - 2 с.л.

олио - 125 мл

кисело мляко - 3 с.л.

яйца - 3 бр.

лешници - 50 г сурови

 

КАК СЕ ПРИГОТВЯ ВИЖТЕ ТУК!

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