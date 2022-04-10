Наслада за небцето: Ароматен домашен ябълков пай с лешници

Всички сме гледали по филмите онези ябълкови или черешови пайове, по които точим зъби. Е, този, който ще ви представим днес е същия и се приготвя много лесно.

Внимавате ли? Започваме! Необходими продукти: ябълки - 3 бр. пшенично брашно - 300 г бакпулвер - 1 пакетче /10 г/ канела - 1 пакетче пчелен мед - 2 с.л. олио - 125 мл кисело мляко - 3 с.л. яйца - 3 бр. лешници - 50 г сурови КАК СЕ ПРИГОТВЯ ВИЖТЕ ТУК!

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