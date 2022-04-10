Наслада за небцето: Ароматен домашен ябълков пай с лешници
Внимавате ли? Започваме!
Необходими продукти:
ябълки - 3 бр.
пшенично брашно - 300 г
бакпулвер - 1 пакетче /10 г/
канела - 1 пакетче
пчелен мед - 2 с.л.
олио - 125 мл
кисело мляко - 3 с.л.
яйца - 3 бр.
лешници - 50 г сурови
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Редактор:
Силвия Иванова
Етикети: ябълков пай рецепта на деня Рецепта