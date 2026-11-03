Официална информация: Лени Кравиц и самолетната катастрофа във Флорида

Американският музикант Лени Кравиц беше принуден да опровергае слухове за собствената си смърт, след като в социалните мрежи се разпространи невярна информация, че е загинал при самолетна катастрофа във Флорида. На 1 ноември частен самолет "Лиърджет", излетял от Остин, щата Тексас, за Бахамските острови, се разби в Южна Флорида, близо до оживен район на Палм Бийч. При катастрофата загинаха девет души. Малко след трагедията в интернет започнаха да циркулират твърдения, че Кравиц е бил сред пътниците на борда. Причината се оказа екранна снимка на по-стара публикация, разпространена без необходимия контекст.

Появиха се предположения, че самолетът е бил управляван от 21-годишната Емили Шелтън - пилот от Флорида. В социалната мрежа Х започна масово да се споделя нейна предишна публикация, в която тя съобщава, че ѝ предстои да превози Лени Кравиц от Тексас до Бахамските острови. "За мен е чест утре да превозя единствения и неповторим Лени Кравиц от летището в Остин до летище на Бахамите. Очаквам с нетърпение да го посрещна на борда. В пилотската кабина ще звучи "It Ain't Over 'Til It's Over", пише в старото съобщение Шелтън, цитирана от "The Hollywood Reporter".

Неверни и неточни съобщения

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С разпространението на слуховете представители на Кравиц категорично отрекоха информацията. "Съобщенията са неверни и неточни", заявиха те пред местното издание "BocaNewsNow". Самата Шелтън също публикува съобщение в TikTok, с което опроверга твърденията, че е пилотирала катастрофиралия самолет. "Наскоро научих, че се разпространяват слухове, според които аз съм била пилотът при неотдавнашната катастрофа в Палм Бийч", написа тя. "Бих искала с уважение да уточня, че това не е вярно. Моля хората да спрат със спекулациите и разпространяването на дезинформация за тази трагедия и да проявят уважение към засегнатите. Сърцето ми е с всички загинали и пострадали от случилото се", добави Шелтън.

След това "New York Post" потвърди, че самолетът по време на фаталната катастрофа е бил пилотиран от 20-годишната Наталия Гаделя Филгейрас. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) оказва съдействие на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) в разследването на причините за катастрофата, предава БГНЕС.