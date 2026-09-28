Панирани сирена

Погълнати от забързаното ежедневие, често попадаме в ситуация да търсим бързи решения за вкусна вечеря. Тази рецепта от кулинарната рубрика на BILLA е готова само за 15 минути и е толкова лесна, че в приготвянето ѝ могат да се включат и децата.
Необходими продукти
- 100 г. сирене „Камамбер”
- 100 г. бяло саламурено сирене
- 100 г. кашкавал
- 2 бр. яйца
- 200 г. галета
- 200 г. брашно
Начин на приготвяне
- Нарежете сирената на хапки с големина по желание. Оваляйте в брашното, след това в разбитите яйца, а накрая – в галета. Отново оваляйте в брашното, потопете в разбитите яйца и в галета.
- Пържете на маслена баня до златисто. Към тях обикновено се поднася някакъв сос от плодове или боровинково сладко.
Съвети за перфектен резултат:
Сирената трябва да са студени - току-що извадени от хладилника. По-сухите сирена, като „Камамбер“, намажете леко с вода, за да полепне по-добре брашното по тях. Не пренебрегвайте двойното паниране, защото по този начин сирената няма да се разтекат и ще имат хубава хрупкава коричка. Към брашното може да добавите сухи подправки по ваш вкус – риган, мащерка, чесън на прах и други. (BILLA)
Панираните сирена са удобни и за поставяне в детските кутии за училище.
Добър апетит!