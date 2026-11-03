Тервел Замфиров с важни разкрития за възстановяването на сестра си Малена и големите си цели

Бронзовият медалист от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Тервел Замфиров сподели подробности за предстоящия зимен сезон. Той разкри детайли около възстановяването на сестра си Малена Замфирова, наложило се след ужасяващия инцидент на пистата в Чехия. Очакванията му са тя да се завърне на пистата още през този сезон.

Предстоящото заминаване на Тервел Замфиров за Австрия ще покаже първите резултати на сняг

„Да, Малена влиза във форма с учудващи темпове, докторите са безкрайно впечатлени от начина, по който тя се възстановява, но това се дължи основно на добър план за физиотерапия и желязна дисциплина и воля от нейна страна", започна сноубордистът пред NOVA.

"Утре пътуваме за Австрия, където тя ще направи първите си завои на сняг и ще видим как ще се почувства. Надявам се, че ще успее да кара отново през този сезон, но нищо не е сигурно, докато не направи първите си завои на снега“, заяви още той.

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"Винаги съм казвал, че нашата федерация е, може би, най-добре управляваната федерация в България... Това ще помогне за развитие на много деца, на млади таланти, на по-добри условия за всички нас да работим, а пък колкото повече деца се развият, толкова повече конкуренция ще имаме и ние като състезатели, което винаги помага и те дърпа напред, защото, в крайна сметка, силата е в отбора, не в индивидуални атлети“, допълни Замфиров, изразявайки увереност, че сноубордът в България е в подем.

Тервел Замфиров сподели, че основния му фокус по време на подготовката му ще бъдат стартове на Световната купа в Банско и Световното първенство:

„Разбира се, аз се стремя да се представя максимално добре на всеки един старт, но ако трябва да фаворизирам стартовете, Световната купа в Банско и Световното първенство категорично са стартовете, на които ми се ще да се представя най-добре... ще насоча подготовката си, енергията си да се концентрирам отново в Банско и в Световното първенство“

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