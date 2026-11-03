Дигитален близнак на Земята ще помогне на учените в търсенето на извънземен живот

Учени успяха да създадат компютърен модел на Земя без живот и са проследили еволюцията на нейната атмосфера в продължение на 5 милиарда години. Това откритие ще помогне да се разграничат планетите, които са наистина обитаеми, от тези, които са просто подходящи за това.

Търсенето на извънземен живот

Изследователи от Университета на Вашингтон (САЩ) създадоха компютърен модел на Земя без живот, за да разберат как да различат планетите, подходящи за живот, от тези, където животът действително съществува. Изследването е публикувано в The Planetary Science Journal.

Учените са моделирали геохимичните системи на планетата в продължение на 5 милиарда години - от нейното формиране преди 4,5 милиарда години до приблизително 500 милиона години в бъдещето. Моделът е отчел обмена на химикали между ядрото, мантията, кората, повърхността и атмосферата. Той е предсказал точно 19 свойства на планетата, като например топлинния поток през мантията, но е изключил влиянието на живота.

Атмосферата на една планета зависи от много небиологични фактори, включително топлина и газове от вътрешността и звездата. Въпреки това, именно в атмосферата астрономите се надяват да открият ясни признаци на живот. На Земята растенията и животните постоянно отделят кислород и метан, които се унищожават взаимно, когато се смесят.

Новият модел позволява да се въведат основните параметри на всяка скалиста екзопланета и да се провери дали наблюдаваната ѝ атмосфера може да бъде възпроизведена без наличието на живот. Ако няма съвпадение, планетата става особено интересна за по-нататъшно изследване.

Моделът ще помогне и при проектирането на бъдещи телескопи за изучаване на далечни светове. Според авторите, той дава увереност, че бъдещите симулации на екзопланети ще бъдат точни.

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Според други учени едно от най-обещаващите места за търсене на извънземен живот е Енцелад, шестият по големина спътник на Сатурн. Учените са установили, че определянето на химичния състав на подземния му океан е по-лесно, отколкото се е смятало досега. Изследователите са установили също, че някои земни организми могат да оцелеят в условията на този океан. Това означава, че на Енцелад може да съществува извънземен живот. Остава само да бъде открит. Две проучвания са публикувани в списание Science Advances, пише Space.

Смята се, че под ледената си кора на Енцелад има огромен океан от течна вода. Този океан изхвърля струи вода, включително органична материя, в Космоса през пукнатини в земната кора. Тези струи са изследвани от космическия апарат „Касини“ на НАСА. Учените също така смятат, че океанското дъно на Енцелад съдържа хидротермални отвори, подобни на тези на Земята. Тези места са дом на различни микроорганизми. Предвид наличието на органични съединения и благоприятните условия за живот на океанското дъно, учените смятат, че там може да съществува извънземен микробен живот. Две нови проучвания подкрепят тази възможност.